Δολοφονία στην Κρήτη: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του εγκλήματος – Ομολόγησε ο δράστης, θα ζούσε το θύμα αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ

Σοκ προκαλούν οι νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία 40χρονου άνδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 11/2, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Καμίνια.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 40χρονος, που ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, τα τελευταία χρόνια ζούσε στο παράπηγμα όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονος δολοφονήθηκε από 37χρονο, επίσης χρήστη ουσιών, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί και έχει ομολογήσει τις πράξεις του.

Κίνητρο για τη δολοφονία φαίνεται πως ήταν ερωτική αντιζηλία ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Τον μαχαίρωσε στη διάρκεια καβγά – Συνελήφθη και η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο 37χρονος ξυλοκόπησε άγρια το θύμα στη διάρκεια καβγά, και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, το θύμα έφερε χτυπήματα κυρίως στην περιοχή του λαιμού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα τραύματα που θα διαπιστωθούν μετά την αφαίρεση των ρούχων και τη λεπτομερή ιατροδικαστική εξέταση. Δύο από τα τραύματα χαρακτηρίζονται ως καθοριστικά για τον θάνατό του.

Ωστόσο, και ενώ ο 40χρονος ήταν ακόμη ζωντανός, ο 37χρονος και τα δύο ακόμη άτομα που ήταν μαζί του έφυγαν από το σημείο, και τον άφησαν αιμόφυρτο να ψυχορραγεί αβοήθητος. Συγκεκριμένα, στο σημείο ήταν ένας κοινός φίλος, επίσης χρήστης, αλλά και το «μήλον της έριδος» στην υπόθεση, η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονος θα ήταν ακόμη ζωντανός, σε περίπτωση που είχε κληθεί στο σημείο το ΕΚΑΒ.

Άπαντες προσήχθησαν στο Ασφάλεια Ηρακλείου, ανακρίθηκαν και υπήρξε πλήρης ομολογία. Ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παραδέχθηκε την πράξη του.

Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν και τα άλλα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 37χρονο, οι οποίοι δεν παρείχαν βοήθεια στον άτυχο 40χρονο.

