Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Πτώμα 40χρονου εντοπίστηκε με πολλαπλές μαχαιριές σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 11/2, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν το πτώμα ενός 40χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή των Καμινιών.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η σορός του 40χρονου εντοπίστηκε από μία γυναίκα, η οποία ειδοποίησε στη συνέχεια τις Αρχές, σε κατάσταση σοκ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος ήταν πιθανότατα χρήστης ναρκωτικών, καθώς δίπλα από το άψυχο σώμα του εντοπίστηκαν τα σχετικά σύνεργα. Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται πως χρησιμοποιούσε σαν «καβάτζα» το εγκαταλελειμμένο κτίριο, για να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο 40χρονος έφερε πολλαπλές μαχαιριές σχεδόν σε όλο του το σώμα, με τη σορό του να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Γνωστός στις Αρχές ο 40χρονος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονος φαίνεται πως ήταν γνωστός στις Αρχές, έχοντας απασχολήσει κατά καιρούς για υποθέσεις ναρκωτικών.

Με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» εγκληματική ενέργεια, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος αναζητείται στα «στέκια» των ναρκομανών.

Μάλιστα, έχουν ήδη προσαχθεί δύο άτομα τα οποία και εξετάζονται.

