search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 21:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 20:52

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Πτώμα 40χρονου εντοπίστηκε με πολλαπλές μαχαιριές σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

11.02.2026 20:52
irakleio-3

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 11/2, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν το πτώμα ενός 40χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή των Καμινιών.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η σορός του 40χρονου εντοπίστηκε από μία γυναίκα, η οποία ειδοποίησε στη συνέχεια τις Αρχές, σε κατάσταση σοκ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος ήταν πιθανότατα χρήστης ναρκωτικών, καθώς δίπλα από το άψυχο σώμα του εντοπίστηκαν τα σχετικά σύνεργα. Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται πως χρησιμοποιούσε σαν «καβάτζα» το εγκαταλελειμμένο κτίριο, για να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο 40χρονος έφερε πολλαπλές μαχαιριές σχεδόν σε όλο του το σώμα, με τη σορό του να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Γνωστός στις Αρχές ο 40χρονος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονος φαίνεται πως ήταν γνωστός στις Αρχές, έχοντας απασχολήσει κατά καιρούς για υποθέσεις ναρκωτικών.

Με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» εγκληματική ενέργεια, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος αναζητείται στα «στέκια» των ναρκομανών.

Μάλιστα, έχουν ήδη προσαχθεί δύο άτομα τα οποία και εξετάζονται.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκίνησε η δίκη των τριών αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας – «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα»

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Συμμορία έκλεβε και μεταπωλούσε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Δεκάδες κλεμμένα οχήματα και κέρδη πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Οι αποκαλύψεις για τον Επστάιν προκαλούν παγκόσμιες αναταράξεις από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία

netanyahu_trump_0910_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «επέμεινε» στις συνομιλίες με τον Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

madagascar-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 31 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Gezani – Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές (Photos/Videos)

mitsotakis erdofan agkyra 441- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα κομπολόγια, η ορχήστρα με ελληνικά τραγούδια και οι… πίτες: Τα παραλειπόμενα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

irakleio-3
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Πτώμα 40χρονου εντοπίστηκε με πολλαπλές μαχαιριές σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 21:41
EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Οι αποκαλύψεις για τον Επστάιν προκαλούν παγκόσμιες αναταράξεις από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία

netanyahu_trump_0910_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «επέμεινε» στις συνομιλίες με τον Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

madagascar-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 31 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Gezani – Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές (Photos/Videos)

1 / 3