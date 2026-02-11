«Φοβόμουν ότι θα πέθαινα» – Η κατάθεση της 19χρονης στη δίκη για ομαδικό βιασμό στο ΑΤ Ομόνοιας

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας κάθισαν οι τρεις αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φέρονται να οδήγησαν τη νεαρή γυναίκα στα αποδυτήρια του τμήματος, όπου, κατά την καταγγελία, τη βίασαν διαδοχικά. Οι δύο κατηγορούνται για βιασμό και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ ο τρίτος για συνέργεια. Κατά την έναρξη της δίκης, και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Η κατάθεση της 19χρονης: «Τους εμπιστεύτηκα, ήταν αστυνομικοί»

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η 19χρονη καταγγέλλουσα, περιγράφοντας όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

Όπως κατέθεσε, είχε βγει με φίλη της και, κατευθυνόμενη προς τον σταθμό του Θησείου για να επιστρέψει στο σπίτι της, συνάντησε δύο από τους κατηγορουμένους, οι οποίοι βρίσκονταν σε υπηρεσία. Μαζί τους ήταν και ακόμη ένας συνάδελφός τους, που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.



Η νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι τους πλησίασε για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με εργασιακό ζήτημα που αντιμετώπιζε, καθώς -όπως είπε- ήταν ανασφάλιστη και φοβόταν πιθανό πρόστιμο σε περίπτωση καταγγελίας του εργοδότη της. Όπως κατέθεσε, συνομίλησαν σε «χαλαρό τόνο» και αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας μέσω Instagram.



Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της πρότειναν να μεταβεί στο Α.Τ. Ομονοίας ώστε να απευθυνθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα την περιμένουν εκεί.



«Τους εμπιστεύτηκα, ήταν αστυνομικοί. Πήρα το τρένο και κατέβηκα στην Ομόνοια. Όταν έφτασα, ήταν έξω σε μια καφετέρια. Μου είπαν ότι θα με οδηγήσουν στον αξιωματικό υπηρεσίας», κατέθεσε.



Η ίδια περιέγραψε ότι κάθισε μαζί τους στην καφετέρια, όπου -όπως είπε- το κλίμα ήταν χαλαρό. «Μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων, με ρώτησαν πού δουλεύω και την ηλικία μου. Είχα χαρεί που θα με βοηθούσαν», ανέφερε. Ωστόσο, όπως κατέθεσε, παρατήρησε «βλέμματα μεταξύ τους» και συζητήσεις για «κλειδιά» και «7ο όροφο».

«Πονούσα και μου είπε “μη φωνάζεις”»

Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι αστυνομικοί την οδήγησαν σε χώρο με κάγκελο και σιδερένια πόρτα εντός του τμήματος, ο οποίος -όπως διαπίστωσε- ήταν τα αποδυτήρια.



«Δεν ένιωσα φόβο, ήμουν σε Αστυνομικό Τμήμα. Μου είπαν να αφήσω τα πράγματά μου και ότι θα φωνάξουν τον αξιωματικό υπηρεσίας», ανέφερε.



Όπως κατέθεσε, ο ένας αποχώρησε από τον χώρο, λέγοντας «θα σας αφήσω να τα πείτε», και λίγο αργότερα έμεινε μόνη με τον δεύτερο κατηγορούμενο.



«Με το που έφυγε ο ένας, ο άλλος άρχισε να με φιλάει. Δεν αντέδρασα. Ήμουν παγωμένη. Έβγαλε τη ζώνη και το όπλο του. Δεν με απείλησε, αλλά φοβήθηκα», ανέφερε, εξηγώντας πως λόγω βιωμάτων από τον πατέρα της φοβάται γενικά τους άνδρες.



Η 19χρονη περιέγραψε με λεπτομέρειες τη σεξουαλική πράξη, λέγοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Πονούσα και μου είπε “μη φωνάζεις”», κατέθεσε.



Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, εισήλθε στον χώρο και ο δεύτερος κατηγορούμενος. «Του είπα “βοήθησέ με, έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεσή μου”. Από το βλέμμα του κατάλαβα ότι ήξερε. Ήταν συνεννοημένοι», υποστήριξε.



Η κάμερα που κατέγραφε και οι κλήσεις της μητέρας της

Η μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος έφερε κάμερα στο γιλέκο του, η οποία αναβόσβηνε με κόκκινο φωτάκι. «Τον ρώτησα γιατί αναβοσβήνει και μου είπε ότι τελειώνει η μπαταρία. Η κάμερα κατέγραφε», ανέφερε.



Παράλληλα, σημείωσε ότι δέχθηκε κλήσεις από τη μητέρα της, αλλά δεν απάντησε, καθώς -όπως είπε- της το απαγόρευσαν. «Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μου έλεγε “μη φωνάζεις” για να μην ακούσουν οι άλλοι αστυνομικοί», κατέθεσε.





«Φοβόμουν ότι θα πέθαινα»

Σε ερωτήσεις της προέδρου γιατί δεν αντέδρασε πιο έντονα, η 19χρονη απάντησε ότι φοβόταν για τη ζωή της.

«Φοβόμουν ότι θα πέθαινα. Δεν ήξερα πώς θα αντιδράσουν», είπε.



Όπως κατέθεσε, όταν το περιστατικό ολοκληρώθηκε, ένας εκ των κατηγορουμένων της είπε: «Φύγε πρώτη, δεν θέλω να μας δουν μαζί».

Η ίδια ανέφερε ότι αποχώρησε και πήγε στον σταθμό για να επιστρέψει στο σπίτι της, ενώ την επόμενη ημέρα έστειλε μήνυμα σε έναν από τους κατηγορουμένους «ως αποδεικτικό – ειρωνικό», όπως το χαρακτήρισε.



Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγγελέα, αρνήθηκε ότι υπήρξε ερωτικό ενδιαφέρον από την πλευρά της. «Το “μου αρέσει” δεν ήταν σεξουαλικό. Εννοούσα ότι ήταν πιο ήρεμος, πιο ήπιος. Δεν είπα ότι μου άρεσε ερωτικά», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι οι μεταγενέστερες καταθέσεις της είναι πιο ακριβείς.



Η δίκη θα συνεχιστεί τον ερχόμενο Μάρτιο.

Διαβάστε επίσης:

Εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε και μεταπωλούσε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Δεκάδες κλεμμένα οχήματα και κέρδη πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ (Photos/Video)

Θρήνος στην Κυπαρισσία: Αγοράκι 3 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Εξαφάνιση Λόρας: Σε εξέλιξη οι έρευνες σε Γερμανία και Ελλάδα – Έδωσε δείγμα DNA ο πατέρας της, ενεργοποιήθηκε η Eurojust