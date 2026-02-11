Θρήνος στην Κυπαρισσία: Αγοράκι 3 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Από ανακοπή καρδιάς πέθανε 3 ετών αγοράκι στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το παιδί παρουσίαζε έντονη δύσπνοια και βήχα. Το μετέφεραν οι γονείς του στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου.
Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης. Τελικά, λίγο μετά τις 7 το πρωί υπέστη ανακοπή καρδιά. Οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν επί δύο ώρες, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Οι γονείς του ζουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Ο πατέρας είναι είναι από την Ουγγαρία και η μητέρα από το Ηνωμένου Βασιλείου. Η οικογένεια έχει ένα ακόμη παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας. «Φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
