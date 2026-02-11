search
Θρήνος στην Κυπαρισσία: Αγοράκι 3 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς

11.02.2026 19:01
thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new

Από ανακοπή καρδιάς πέθανε 3 ετών αγοράκι στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το παιδί παρουσίαζε έντονη δύσπνοια και βήχα. Το μετέφεραν οι γονείς του στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης. Τελικά, λίγο μετά τις 7 το πρωί υπέστη ανακοπή καρδιά. Οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν επί δύο ώρες, αλλά δεν τα κατάφεραν. 

Οι γονείς του ζουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Ο πατέρας είναι είναι από την Ουγγαρία και η μητέρα από το Ηνωμένου Βασιλείου. Η οικογένεια έχει ένα ακόμη παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας. «Φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Εξαφάνιση Λόρας: Σε εξέλιξη οι έρευνες σε Γερμανία και Ελλάδα – Έδωσε δείγμα DNA ο πατέρας της, ενεργοποιήθηκε η Eurojust

Υπόθεση κατασκοπείας: Η πρώτη επαφή του σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα – Πού και πότε έγινε, τα επόμενα στάδια της έρευνας

Ερωτηματικά εγείρει το Reuters για την τραγωδία στη Χίο – Τα θύματα πέθαναν από τραύματα στο κεφάλι, όχι από πνιγμό

panathinaikos-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

shakira sinaylia 88- new
LIFESTYLE

Στην Κοπακαμπάνα η Σακίρα τον Μάιο για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία

emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει στα ευρωομόλογα ο Μακρόν: Η μετατροπή της Ευρώπης σε «ανεξάρτητη δύναμη» η λύση απέναντι στις «οικονομικές απειλές» Κίνας και ΗΠΑ

olympics-flag-condom
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»

Untitled-design-1-3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου για 2η σερί χρονιά

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

