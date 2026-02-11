search
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

11.02.2026 20:27
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα την Τετάρτη, 11/2, στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της νέας γέφυρας Τυρνάβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr, μία γυναίκα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από πλατφόρμα τρακτέρ και καταπλακώθηκε, αφού το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ που συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, διενεργείται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά για λόγους ασφαλείας, με τις Αρχές να ρυθμίζουν την κίνηση των οχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

