Χωρίς ρεύμα τμήμα του Παγκρατίου λόγω βλάβης – Καταγγελίες ότι είναι η τέταρτη πολύωρη διακοπή μετά τα Χριστούγεννα

Στο σκοτάδι βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (γύρω στις 19.00) περιοχή του Παγκρατίου, πέριξ της Βασιλέως Κωνσταντίνου, με τον ΔΕΔΔΗΕ να κάνει λόγο για βλάβη, με άγνωστη ώρα αποκατάστασης.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής, είναι η τέταρτη φορά μετά τα Χριστούγεννα που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρη διακοπή ρεύματος.

Τις προηγούμενες τρεις φορές, όπως επισημαίνουν οι αγανακτισμένοι καταναλωτές, οι διακοπές ήταν πολύωρες (από δύο έως και 8 ώρες), όπως και η ταλαιπωρία τους που υποχρεώθηκαν άλλοι να μην μπορούν να εργαστούν και άλλοι να πετάξουν τρόφιμα.



Μάλιστα, εξοργίζονται και με τη γενικόλογη λακωνική απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ περί βλάβης, για τέταρτη φορά σε πολύ σύντομο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Πτώμα 40χρονου εντοπίστηκε με πολλαπλές μαχαιριές σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

«Φοβόμουν ότι θα πέθαινα» – Η κατάθεση της 19χρονης στη δίκη για ομαδικό βιασμό στο ΑΤ Ομόνοιας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ