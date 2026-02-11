search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 22:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 21:51

Χωρίς ρεύμα τμήμα του Παγκρατίου λόγω βλάβης – Καταγγελίες ότι είναι η τέταρτη πολύωρη διακοπή μετά τα Χριστούγεννα

11.02.2026 21:51
deddie 88- new

Στο σκοτάδι βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (γύρω στις 19.00) περιοχή του Παγκρατίου, πέριξ της Βασιλέως Κωνσταντίνου, με τον ΔΕΔΔΗΕ να κάνει λόγο για βλάβη, με άγνωστη ώρα αποκατάστασης.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής, είναι η τέταρτη φορά μετά τα Χριστούγεννα που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρη διακοπή ρεύματος.

Τις προηγούμενες τρεις φορές, όπως επισημαίνουν οι αγανακτισμένοι καταναλωτές, οι διακοπές ήταν πολύωρες (από δύο έως και 8 ώρες), όπως και η ταλαιπωρία τους που υποχρεώθηκαν άλλοι να μην μπορούν να εργαστούν και άλλοι να πετάξουν τρόφιμα.

Μάλιστα, εξοργίζονται και με τη γενικόλογη λακωνική απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ περί βλάβης, για τέταρτη φορά σε πολύ σύντομο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Πτώμα 40χρονου εντοπίστηκε με πολλαπλές μαχαιριές σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

«Φοβόμουν ότι θα πέθαινα» – Η κατάθεση της 19χρονης στη δίκη για ομαδικό βιασμό στο ΑΤ Ομόνοιας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irakleio-3
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του εγκλήματος – Ομολόγησε ο δράστης, θα ζούσε το θύμα αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ

paok-panathinaikos-234-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – «Πέταξε» για τον τελικό Κυπέλλου ο Δικέφαλος

eurovision
LIFESTYLE

Σε εξέλιξη ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026 – Αποθέωση για τον Akyla (Video)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

androulakis doukas geroulanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρεσιτεχνία by ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για να εξαφανιστούν τα… αστικά κέντρα και να κυριαρχήσει η… Κρήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 22:40
irakleio-3
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του εγκλήματος – Ομολόγησε ο δράστης, θα ζούσε το θύμα αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ

paok-panathinaikos-234-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – «Πέταξε» για τον τελικό Κυπέλλου ο Δικέφαλος

eurovision
LIFESTYLE

Σε εξέλιξη ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026 – Αποθέωση για τον Akyla (Video)

1 / 3