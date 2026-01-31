search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 16:33

Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς – Καταστροφές σε καλλιέργειες, φόβος για την αυριανή κακοκαιρία (Video)

31.01.2026 16:33
kalamas (1)

Καταστροφές έχουν φέρει οι έντονες βροχοπτώσεις που έχουν «χτυπήσει» την Ήπειρο, με αποτέλεσμα το νερό που καταλήγει στον ποταμό Καλαμά να δημιουργεί πλημμύρες σε εκτάσεις που υπάρχουν καλλιέργειες με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές, μετά την υπερχείλισή του.

Τα σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας Ηπείρου δίνουν μάχη στο φράγμα Ράγιου, στον ποταμό Καλαμά, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν συσσωρευτεί μετά την υπερχείλιση και απειλούν τη ροή του νερού.

Με την κακοκαιρία να μην έχει φτάσει στο τέλος της αλλά να απειλεί την περιοχή και τις επόμενες μέρες, οι χειριστές δουλεύουν ασταμάτητα, απομακρύνοντας τόνους από κορμούς νεκρών πλατάνων, ώστε να μην «μπουκώσει» το ποτάμι και προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην παράκτια ζώνη του Καλαμά.

Ήδη, χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει το τελευταίο 24ωρο, μετατρέποντας την περιοχή σε μια απέραντη λίμνη. Οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, με τις ζημιές να είναι εκτεταμένες.

Η εικόνα που παρουσιάζει το ποτάμι ανησυχεί τους κατοίκους της περιοχής ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Προβλήματα καταγράφονται και από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως στο χωριό Ματσούκι, όπου δρόμος και γήπεδο 5Χ5 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου να επιχειρούν σε σημεία του οδικού δικτύου όπου απαιτούνται παρεμβάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ζωγράφου: Πώς εξαρθρώθηκε η σπείρα που πωλούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη – Ο ρόλος των 4 συλληφθέντων (Video)

Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε οίκους ανοχής χωρίς άδεια και συλλήψεις για μαστροπία και παραβίαση σφραγίδων

Κακοκαιρία: Την Κυριακή θα «χτυπήσει» την Αττική – Έρχονται χιόνια, καταιγίδες, χαλάζι και στροβίλους, ανάρτηση Τσατραφύλλια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»

Plevritou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

diadiktio-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

hamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσια εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τις φήμες ότι κρύβεται σε καταφύγιο – Ένας νεκρός και 14 τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι

dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόσους… δεύτερους μπορεί να βγάλει το 15% του «Άλλου Κόμματος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:04
androulakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»

Plevritou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

diadiktio-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

1 / 3