search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 17:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 16:09

Ζωγράφου: Πώς εξαρθρώθηκε η σπείρα που πωλούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη – Ο ρόλος των 4 συλληφθέντων (Video)

31.01.2026 16:09
speira zografou (1)

Με αστυνομική επιχείρηση που έστησαν αστυνομικοί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ξεσκέπασαν εγκληματική οργάνωση που πούλαγε ναρκωτικά. Συνολικά έγιναν 4 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν κιλά κάνναβης και πάνω από 20.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε το πρωί της Παρασκευής (30.01.2026) μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου από στελέχη της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν για τη διακίνηση ναρκωτικών ήταν και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν πριν από αρκετούς μήνες. Οι αστυνομικοί χρησιμοποιώντας drones και μικροκάμερες, διαπίστωσαν πως οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025 συγκρότησαν την εγκληματική οργάνωση με σκοπό την διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Τα μέλη της είχαν συγκεκριμένους ρόλους και δράση. Με σκοπό να καλύπτουν τα ίχνη τους, πουλούσαν κάνναβη κοντά στις φοιτητικές εστίες και μέσα σε πάρκο γεμάτο με δέντρα.

Ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης ήταν ένας 27χρονος αλλοδαπός ο οποίος συχνά επιτηρούσε το σημείο πώλησης των ναρκωτικών, παρατηρώντας την διαδικασία αγοροπωλησίας. Εκτός αυτού, έλεγχε και το απόθεμα που είχε η οργάνωση σε ναρκωτικά. Στη συνέχεια, συγκέντρωσε τα κέρδη από την πώληση και προμήθευε με ναρκωτικά 49χρονο η οποίος στη συνέχεια τα πουλούσε.

Ένας 36χρονος και ένας 22χρονος χώριζαν τα ναρκωτικά πριν τα δώσουν στον 49χρονο ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φύλαγαν και τα κέρδη που έβγαζαν.

Ο 49χρονος είχε τον αποκλειστικό ρόλο του «πωλητή» των ναρκωτικών. Κάθε ημέρα περίμενε για πελάτες στο σημείο διακίνησης και στη συνέχεια παρέδιδε τα χρήματα στα υπόλοιπα μέρα της οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους συλλάβουν όταν ένας από αυτούς υποδύθηκε τον πελάτη και προσέγγισε τον 49χρονο «πωλητή». Τη στιγμή που πήγαινε να πληρώσει 10 ευρώ για την αγορά κάνναβης τότε άλλοι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Στις έρευνες που έγινε στα σπίτια 4 συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • 6 κιλά και 26 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • 24,5 γραμμ. κοκαΐνης,
  • 24.595 ευρώ,
  • 8 κινητά τηλέφωνα,
  • 2 φορητοί υπολογιστές καθώς και
  • μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για τις δουλειές τους

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε οίκους ανοχής χωρίς άδεια και συλλήψεις για μαστροπία και παραβίαση σφραγίδων

Κακοκαιρία: Την Κυριακή θα «χτυπήσει» την Αττική – Έρχονται χιόνια, καταιγίδες, χαλάζι και στροβίλους, ανάρτηση Τσατραφύλλια

Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» σε 5 οπαδούς του ΠΑΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ilektriko-aftokinito_fortisi_0412_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού βρίσκεται ο ισχυρότερος φορτιστής της Ελλάδας – Φορτίζει με 600 kW και δεν είναι στην Αττική

tsigara11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων και πάνω από 11 κιλών καπνού – Συνελήφθη ένα άτομο

kakokairia anemoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ ΠΕ Χαλκιδικής λόγω της έκδοσης του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

audi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το δημοφιλές εταιρικό Audi που κάνει 139 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης – Έχει και crossover έκδοση

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες, μιλά η εταιρία σε σημερινή της ανακοίνωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 17:11
ilektriko-aftokinito_fortisi_0412_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού βρίσκεται ο ισχυρότερος φορτιστής της Ελλάδας – Φορτίζει με 600 kW και δεν είναι στην Αττική

tsigara11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων και πάνω από 11 κιλών καπνού – Συνελήφθη ένα άτομο

kakokairia anemoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ ΠΕ Χαλκιδικής λόγω της έκδοσης του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

1 / 3