Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στου Ζωγράφου για ναρκωτικά – Τέσσερις συλλήψεις

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών στη περιοχή του Ζωγράφου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.) και αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών εντός της Πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κάνναβης καθώς και χρηματικά ποσά.

