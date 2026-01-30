search
Ρόδος – Θάνατος 19χρονου στρατιώτη: Στα χέρια του επιλοχία έσκασε η χειροβομβίδα σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη

Στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία που τραυματίστηκε βαριά, «έσκασε» η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η πραγματογνωμοσύνη των πυροτεχνουργών της Αστυνομίας, σύμφωνα με το zarpanews, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον σύμβουλο της οικογένειας του αδικοχαμένου φαντάρου που είχε πάει να κάνει αυτοψία στο σημείο.

Στο επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, ότι «από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρισκόταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο-προετοιμασία των χειροβομβίδων ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριφθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης. Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη.

Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν στην μπροστινή αριστερή όψη του τζιπ και πιθανόν σε ύψος 1.50-1.60 μέτρων από το έδαφος και 40-50 εκατοστών από τον προφυλακτήρα του οχήματος. Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».

