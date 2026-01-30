search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 13:25

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί 3 και 4 Φεβρουαρίου στην Αττική – Θα κάνουν και πορεία προς το Μαξίμου

30.01.2026 13:25
taxi-1

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Tα παραπάνω γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν την Τρίτη στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης

Το Κοιμητήριο Ρόδου έκοψε μία… διαφορετική πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε viral

Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού – Πρώτη μηνυτήρια αναφορά κατά παντώς υπευθύνου από ομάδα δικηγόρων

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Με αιμάτωμα, κακώσεις στον εγκέφαλο και περιτραυματική αμνησία ο 20χρονος στο Παπαγεωργίου – Η κατάσταση της υγείας των άλλων δυο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
galloi-resalto-tanker
ΚΟΣΜΟΣ

H Γαλλία θα επιτρέψει τον απόπλου του ρωσικού πετρελαιοφόρου «για νομικούς λόγους»

gavdos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος 

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στου Ζωγράφου για ναρκωτικά – Τέσσερις συλλήψεις

askisi_kardia
ΥΓΕΙΑ

Κολπική μαρμαρυγή: Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο κατά 30%

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος – Θάνατος 19χρονου στρατιώτη: Στα χέρια του επιλοχία έσκασε η χειροβομβίδα σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:26
galloi-resalto-tanker
ΚΟΣΜΟΣ

H Γαλλία θα επιτρέψει τον απόπλου του ρωσικού πετρελαιοφόρου «για νομικούς λόγους»

gavdos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος 

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στου Ζωγράφου για ναρκωτικά – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3