Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί 3 και 4 Φεβρουαρίου στην Αττική – Θα κάνουν και πορεία προς το Μαξίμου

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.
Tα παραπάνω γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.
Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν την Τρίτη στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.
