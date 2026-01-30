Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί 3 και 4 Φεβρουαρίου στην Αττική – Θα κάνουν και πορεία προς το Μαξίμου

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Tα παραπάνω γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν την Τρίτη στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

