ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 18:07
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 16:27

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στον Έβρο – Εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο

29.01.2026 16:27
evros

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Πέμπτης, 29/1, τη Θράκη, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. 

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, οι αρμόδιες Αρχές έχουν απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για αυξημένη προσοχή και αποφυγή παραποτάμιων περιοχών, καθώς και των σημείων όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Λόγω της κακοκαιρίας στο νομό Έβρου η αστυνομία απαγόρευσε την κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην περιοχή της Νίψας

Σύμφωνα με το pameevro.gr, προβλήματα καταγράφονται και στον οικισμό του Απαλού, όπου μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Επίσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τέθηκε απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη.

