Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο δίκτυο της NOVA

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις υπηρεσίες της NOVA που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες.

Από το πρωί της Πέμπτης, 29/1, το δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας της NOVA σε όλη την Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνδρομητές να μην μπορούν να δεχτούν, ούτε να πραγματοποιήσουν κλήσεις, όπως και να στείλουν ή να λάβουν SMS.

Οι συνδρομητές αντιμετώπισαν προβλήματα και στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

