29.01.2026 15:20

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο δίκτυο της NOVA

29.01.2026 15:20


Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις υπηρεσίες της NOVA που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες. 

Από το πρωί της Πέμπτης, 29/1, το δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας της NOVA σε όλη την Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνδρομητές να μην μπορούν να δεχτούν, ούτε να πραγματοποιήσουν κλήσεις, όπως και να στείλουν ή να λάβουν SMS

Οι συνδρομητές αντιμετώπισαν προβλήματα και στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

