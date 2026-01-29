search
ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: 14χρονος κατηγορείται για διάρρηξη με λεία 25.000 ευρώ

peripoliko new

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε σπίτι, που έγινε τον Αύγουστο του 2025 στην πόλη της Βέροιας, με κατηγορούμενους έναν 39χρονο και έναν 14χρονο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία των δύο κατηγορουμένων έχουν ταυτοποιηθεί και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thesstoday.gr. οι δράστες, διέρρηξαν τη μπαλκονόπορτα διαμερίσματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, καθώς και 2 κλειδιά αυτοκινήτων και 1 κλειδί από θυρίδα τραπέζης, σύμφωνα με δήλωση της ιδιοκτήτριας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

