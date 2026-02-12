Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της Συγγρού – ΙΧ χτύπησε πεζό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν ένας πεζός προσπάθησε να περάσει το οδόστρωμα στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Τότε, όχημα που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Η κατάσταση του τραυματία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Άστατη Τσικνοπέμπτη με ζέστη και… «μπαράζ» βροχοπτώσεων!

Υπόθεση κατασκοπείας: Φοβόταν για τη ζωή του ο 54χρονος σμήναρχος – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, ποια είναι τα επόμενα στάδια

Καρδίτσα: Σοκ από τη σεξουαλική κακοποίηση κουταβιού – Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη (Photos)