ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 08:14
12.02.2026 07:21

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της Συγγρού – ΙΧ χτύπησε πεζό

12.02.2026 07:21
syggrou_new

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν ένας πεζός προσπάθησε να περάσει το οδόστρωμα στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Τότε, όχημα που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Η κατάσταση του τραυματία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

