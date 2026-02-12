Μετρό: Έφτασε στον Ευαγγελισμό o μετροπόντικας «Αθηνά» – Υποδοχή με το «Break on through» των Doors (δείτε live)

Η «Αθηνά», όπως έχει ονομαστεί ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, έφτασε σήμερα (12/2) στο φρέαρ Ευαγγελισμού.

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας και η κεφαλή της αποκαλύφθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Ο μετροπόντικας εμφανίστηκε καθώς έπαιζε το «Break on through» των Doors ενώ οι παρευρισκόμενοι χειροκροτούσαν.

Δείτε live εικόνα:

Η φάση αυτή του έργου, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough. Η «Αθηνά», τελευταίας γενιάς μετροπόντικας της ΑΒΑΞ, δεν μένει μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας.

Παράλληλα κατασκευάζει τη σήραγγα, αφού σε κάθε ενάμιση μέτρο διάνοιξης, τοποθετεί αντίστοιχο τσιμεντένιο δακτύλιο, αφήνοντας πίσω του έτοιμη σήραγγα.

Μέχρι σήμερα και δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 τέτοια «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.

