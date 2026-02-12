search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:37
12.02.2026 09:55

Θεσσαλονίκη: Ληστεία μέσα σε αστικό λεωφορείο – Άρπαξαν αλυσίδα λαιμού από 20χρονο, μία σύλληψη

12.02.2026 09:55
oasth_file

Θύμα δύο θρασύτατων ληστών μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη έπεσε ένας 20χρονος άνδρας, το βράδυ της Τετάρτης (11/2).

Συγκεκριμένα, με χρήση σωματικής βίας, του άρπαξαν μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ προσπάθησαν να πάρουν το κινητό του τηλέφωνο.

Για την υπόθεση που καταγγέλθηκε στις Αρχές συνελήφθη 22χρονος, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ληστεία συνέβη καθώς το αστικό λεωφορείο κινούνταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Οι δύο δράστες αποβιβάστηκαν, διαφεύγοντας με τα πόδια. Μετά από έρευνες εντοπίστηκε ο ένας εξ αυτών και συνελήφθη.

extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Dacia-Sandero-Stepway-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

vidali-new
LIFESTYLE

Μαίρη Βιδάλη: «Γινόμουν φίλη με τις συζύγους συνεργατών μου για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση» (Video)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

