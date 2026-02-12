Θεσσαλονίκη: Ληστεία μέσα σε αστικό λεωφορείο – Άρπαξαν αλυσίδα λαιμού από 20χρονο, μία σύλληψη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θύμα δύο θρασύτατων ληστών μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη έπεσε ένας 20χρονος άνδρας, το βράδυ της Τετάρτης (11/2).
Συγκεκριμένα, με χρήση σωματικής βίας, του άρπαξαν μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ προσπάθησαν να πάρουν το κινητό του τηλέφωνο.
Για την υπόθεση που καταγγέλθηκε στις Αρχές συνελήφθη 22χρονος, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η ληστεία συνέβη καθώς το αστικό λεωφορείο κινούνταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου.
Οι δύο δράστες αποβιβάστηκαν, διαφεύγοντας με τα πόδια. Μετά από έρευνες εντοπίστηκε ο ένας εξ αυτών και συνελήφθη.
