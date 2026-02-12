Θεσσαλονίκη: Ληστεία μέσα σε αστικό λεωφορείο – Άρπαξαν αλυσίδα λαιμού από 20χρονο, μία σύλληψη

Θύμα δύο θρασύτατων ληστών μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη έπεσε ένας 20χρονος άνδρας, το βράδυ της Τετάρτης (11/2).

Συγκεκριμένα, με χρήση σωματικής βίας, του άρπαξαν μία χρυσή αλυσίδα λαιμού, ενώ προσπάθησαν να πάρουν το κινητό του τηλέφωνο.

Για την υπόθεση που καταγγέλθηκε στις Αρχές συνελήφθη 22χρονος, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ληστεία συνέβη καθώς το αστικό λεωφορείο κινούνταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Οι δύο δράστες αποβιβάστηκαν, διαφεύγοντας με τα πόδια. Μετά από έρευνες εντοπίστηκε ο ένας εξ αυτών και συνελήφθη.

