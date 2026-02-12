search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:24
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

12.02.2026 09:48

Ηράκλειο: Μητέρα και 10χρονο παιδί στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο (photos)

12.02.2026 09:48
troxaio_kriti

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στα Καμίνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας μητέρας και του 10χρονου παιδιού της.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τόσο η μητέρα όσο και το παιδί δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους.

Και τα δύο οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

