Μολδαβία: Η πρόεδρος όρισε τον Βασίλ Τοφάν νέο πρωθυπουργό της χώρας, μετά την παραίτηση Μουντεάνου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, όρισε τον 44χρονο επενδυτή Βασίλ Τοφάν νέο πρωθυπουργό της χώρας.

H ανακοίνωση έγινε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου από την πρόεδρο της χώρας.

Ο Τοφάν, ο οποίος υποστήριξε τη Σάντου στις προεδρικές εκλογές του 2024, είναι ανώτερος εταίρος στην Horizon Capital.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση Μουντεάνου

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του.

Ο Μουντεάνου, που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Νοέμβριο του 2025, δεν έδωσε πλήρεις εξηγήσεις για την απόφασή του.

«Σήμερα, η θητεία μου ως πρωθυπουργού φθάνει στο τέλος», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. «Μόλις αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα πλέον να φέρω εις πέρας τη θητεία μου σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου, επέλεξα να παραιτηθώ», πρόσθεσε.

Today, my term as Prime Minister comes to an end.



I accepted the responsibility of serving as Prime Minister with a deep sense of duty and the firm conviction that I could help bring about positive change.



The moment I realized that I could no longer carry out my mandate in… pic.twitter.com/Oi2GUnHj2n — Alexandru Munteanu (@AlexMunteanuMD) July 3, 2026

Ο Μουντεάνου, 62 ετών, διορίστηκε πρωθυπουργός μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών τον Σεπτέμβριο του 2025, στις οποίες το PAS κατήγαγε συντριπτική νίκη έναντι του προσκείμενου στη Ρωσία αντίπαλου κόμματος και εξασφάλισε νέα θητεία προκειμένου να συνεχίσει την πορεία για ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προηγουμένως είχε εργαστεί στο εξωτερικό για 20 χρόνια μεταξύ των οποίων και για την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Μολδαβία, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, χώρα μέλος της ΕΕ, είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ. Έχει ρουμανόφωνη πλειονότητα και μια μεγάλη ρωσόφωνη μειονότητα και η πολιτική εξουσία αμφιταλαντεύεται επί δεκαετίες ανάμεσα σε κόμματα που τάσσονται υπέρ πιο στενών σχέσεων με την Ευρώπη και εκείνων που επιδιώκουν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα.

Διαβάστε επίσης:

Βερολίνο: Ελεύθερη η όμηρος που κρατούνταν σε σούπερ μάρκετ από ένοπλο για 11 ώρες

Κίεβο: Τουλάχιστον 6 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση

Τραγωδία δίχως τέλος στη Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς



