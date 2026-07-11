Βερολίνο: Ελεύθερη η όμηρος που κρατούνταν σε σούπερ μάρκετ από ένοπλο για 11 ώρες

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Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο.

«Ο δράστης εξουδετερώθηκε και η όμηρος απελευθερώθηκε», μετά από 11 ώρες και 20 λεπτά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (23:00 ώρα Ελάδας) και διήρκησε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο δράστης μπήκε μπήκε στο σούπερ μάρκετ, υποδυόμενος τον πελάτη. «Κατευθύνθηκε στο ταμείο, αρνήθηκε να βάλει τα προϊόντα στον ιμάντα και ξαφνικά έβγαλε ένα μαχαίρι», δήλωσε υπάλληλος του καταστήματος ο οποίος κατάφερε να τραπεί σε φυγή και να βγει από το σούπερ μάρκετ.

Άγνωστο το κίνητρο

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα BILD, ο άνδρας είχε διατυπώσει διάφορα αιτήματα, ενώ το κίνητρο του παραμένει άγνωστο. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον ένοπλο με τη χρήση Taser, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Η γυναίκα διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τόσο η ίδια όσο και ο δράστης τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να παρέχει κάποια άλλη λεπτομέρεια.

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