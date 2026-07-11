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11.07.2026 12:45

Καταδίωξη στο Άργος: Απολογούνται οι δύο αστυνομικοί για τις 13 σφαίρες – Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

11.07.2026 12:45
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Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή, οι δύο αστυνομικοί, που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης του 20χρονου στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ το τι πραγματικά συνέβη στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, στον παράδρομο της Εθνικής Άργους, θα φωτίσει τη βαλλιστική έρευνα και την ιατροδικαστική εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα.

«Δεν είχαμε οπτική επαφή» ισχυρίζονται οι αστυνομικοί

Aπό την πλευρά τους οι δύο αστυνομικοί φέρονται να υποστηρίζουν, ότι, όταν δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν προειδοποιητικές βολές, προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Πέτρος Κουκούλης, υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται τον όρο «ενδεχόμενο δόλο».

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου υποστηρίζει, ότι «το παιδί έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και όπως ανέφερε η μητέρα, δεν είχε κανένα όπλο μαζί του».

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