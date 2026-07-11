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11.07.2026 13:18

Έβρος: Συναγερμός στην Πυροσβεστική από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα – Σηκώθηκε ελικόπτερο

11.07.2026 13:18
elikoptero
Φωτογραφία αρχείου

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάβαρα του Έβρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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