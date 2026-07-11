Έβρος: Συναγερμός στην Πυροσβεστική από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάβαρα του Έβρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάβαρα, #Έβρος.

Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήμτα έργου και υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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