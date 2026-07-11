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11.07.2026 14:20

Ιράν: Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις μέχρι οι ΗΠΑ αναθεωρήσουν τις θέσεις τους – Μήνυμα εκδίκησης για τον θάνατο Χαμενεϊ από τον γιο του

11.07.2026 14:20
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Δεν διαπραγματεύεται το Ιράν μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπαναχωρήσουν από τις θέσεις τους, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο πηγή με γνώση της κατάστασης.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ αποτελεί «απαίτηση του έθνους» και «πρέπει οπωσδήποτε» να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με γραπτό μήνυμα που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε το μήνυμα με αφορμή τις τελετές κηδείας για τον πατέρα του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μήνες μετά τον θάνατό του, που επήλθε κατά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου.

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μάρτυρα ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτού του πολέμου από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», ανέφερε ο Χαμενεΐ στο μήνυμά του.

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