Τουρισμός 2026: Στην 4η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα για τον Αύγουστο – Άλμα 7,1% στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

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Ισχυρή δυναμική και υψηλές πτήσεις καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός για το φετινό καλοκαίρι, με τον Ιούλιο να κινείται με θετικό πρόσημο και τον Αύγουστο να επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως ο «βασιλιάς» της σεζόν.

Τα επίσημα στοιχεία από τις διεθνείς πλατφόρμες κρατήσεων και τους εγχώριους τουριστικούς φορείς δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς, παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην περιοχή της Μεσογείου.

Διεθνές «τοπ 5» στην Booking.com για τον Αύγουστο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Booking.com, τα οποία ανάλυσαν τις αναζητήσεις καταλυμάτων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου για διακοπές μέσα στον Αύγουστο του 2026, η Ελλάδα φιγουράρει στην 4η θέση παγκοσμίως.

Η χώρα μας αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους διεθνείς ταξιδιώτες, πίσω μόνο από τις παραδοσιακές τουριστικές υπερδυνάμεις:

Ιταλία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Κροατία

Πώς «τρέχει» η αγορά: Αύξηση πληρότητας και νωρίτερες κρατήσεις

Η θετική εικόνα αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα δεδομένα για την ελληνική αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας Beyond για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece), τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής κίνησης είναι τα εξής:

Άλμα στην πληρότητα: Καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση 7,1% στην πληρότητα των καταλυμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κρατήσεις από νωρίς: Οι ξένοι τουρίστες επέλεξαν φέτος να «κλειδώσουν» τη διαμονή τους πολύ νωρίτερα, εξασφαλίζοντας καλύτερες τιμές και διαθεσιμότητα για τους μήνες αιχμής (Ιούλιο και Αύγουστο).

Ομαλοποίηση των τιμών: Η Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) παρουσιάζει μια ήπια αποκλιμάκωση. Η σταθεροποίηση αυτή των τιμών λειτουργεί θετικά, καθιστώντας το ελληνικό τουριστικό προϊόν πιο ανταγωνιστικό έναντι άλλων αγορών.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι ο Ιούλιος κλείνει με εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ η κορύφωση του Αυγούστου αναμένεται να οδηγήσει σε νέα ρεκόρ επισκεψιμότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα αντέχει στις πληθωριστικές πιέσεις και διατηρεί το ισχυρό της brand name διεθνώς.

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