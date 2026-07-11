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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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11.07.2026 11:24

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ – Ποιοι πάνε ταμείο την περίοδο 13 έως 17 Ιουλίου

11.07.2026 11:24
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Κατά την περίοδο 13 έως 17 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 53.256.332,01 ευρώ σε 51.818 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 13 έως και 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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