search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 13:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2026 12:32

ΣΥΡΙΖΑ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής των μελών  με οριακή απαρτία – Παππάς: Το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές

11.07.2026 12:32
syriza_zoom_polakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Άρχισε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία συγκαλείται, υπενθυμίζεται, με πρωτοβουλία μελών της Κεντρικής Επιτροπής και ύστερα από συγκέντρωση 73 υπογραφών σύμφωνα με τη διάταξη του Καταστατικού που αναφέρει πως με το 25% των μελών μπορεί να συγκληθεί το όργανο, χωρίς πρωτοβουλία της ηγεσίας, που αυτή τη στιγμή άλλωστε δεν υπάρχει.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε εν μέσω πληροφοριών ότι μπορεί να μην επιτευχθεί απαρτία (απαιτούνται 130 μέλη) καθώς στο χώρο της συνεδρίασης βρίσκονται αρχικώς γύρω στα 50 μέλη της Κ.Ε. ενώ έπρεπε να διαπιστωθεί και πόσες ήταν οι συνδέσεις με zoom. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης όσοι μπήκαν με λινκ κατά πληροφορίες ήταν λιγότεροι από 50 ωστόσο στη συνέχεια στελέχη ανέφεραν πως υπάρχει «οριακή» απαρτία. Τα νούμερα που αναφέρουν ως τελικά είναι 81 παρόντες στην αίθουσα και 59 με σύνδεση.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον βουλευτή Δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλο ο οποίος κατά πληροφορίες θα κάνει μια συμβιβαστική πρόταση για συνεδρίαση το άλλο Σάββατο, οπότε καλεί και η Κουμουνδούρου δια της αναπληρώτριας Γραμματέα Αναστασίας Σαπουνά. 

Νωρίτερα, προσερχόμενη στη συνεδρίαση, η Ρένα Δούρου, σημείωσε πως «δεν υπάρχουν αδιέξοδα» χάρη στο καταστατικό του κόμματος αλλά άφησε να εννοηθεί πως ό,τι έχει να πει θα το πει πρώτα στα όργανα.

»Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

6 βουλευτές στην αίθουσα – «Παρών» και ο Γιάννης Αμανατίδης

Στο χώρο της συνεδρίασης  βρίσκονται, οι βουλευτές Νίκος Παππάς,  Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, καθώς και ο Γιάννης Αμανατίδης ο οποίος αναμένεται να καταλάβει την έδρα της Κατερίνας Νοτοπούλου η οποία παραιτήθηκε.

Στην αίθουσα βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης.

Νίκος Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «παρών» στις εκλογές – Η συλλογική λειτουργία η μόνη υπεύθυνη επιλογή 

Στην τοποθέτηση του ο Νίκος Παππάς έστειλε το μήνυμα πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «παρών» στις επόμενες εκλογές. Σημείωσε ακόμη με νόημα πως «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο». 

Ειδικότερα σημείωσε πως «η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται επειδή ακριβώς αυτό επιβάλλει το Καταστατικό» και «όχι επειδή το επέλεξε κάποιος». Η συνεδρίαση, είπε, ήταν καταστατική υποχρέωση.

Διεμήνυσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν διαλύεται. Δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο».

Σε σχέση με την απόφαση της 6ης Ιουνίου για στήριξη στην ΕΛ.Α.Σ. τόνισε ότι αυτή «δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις», επομένως «έχουμε ευθύνη να την επικαιροποιήσουμε, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα».

«Ο Αλέξης Τσίπρας» είπε, «έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις». 

Μίλησε για κάθοδο στις εκλογές: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειλικρίνεια για την έγκαιρη συγκρότηση ενός ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης προοδευτικής συνεργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές».

Τέλος, σε σχέση με τη λειτουργία του κόμματος ανέφερε πως «η νέα περίοδος απαιτεί συλλογική πολιτική ευθύνη και πλήρη επαναφορά της λειτουργίας όλων των καταστατικών οργάνων. Η συλλογική λειτουργίαστην ηγεσία δεν αποτελεί έναν προσωρινό συμβιβασμό. Αποτελεί τη μόνη πολιτικά υπεύθυνη επιλογή για τη συγκυρία που έχουμε μπροστά μας». 

«Η ευθύνη μας» είπε «είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές ενωμένος, οργανωμένος, με καθαρή πολιτική έκφραση και με απόλυτη εκλογική ετοιμότητα». Διεμήνυσε προς τους εσωκομματικούς αντιπάλους πως «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

«Δεν περισσεύει κανένα μέλος. Δεν περισσεύει κανένα στέλεχος. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι τις μεγάλες πολιτικές μάχες τις κερδίσαμε όταν λειτουργήσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον| κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Κακά μαντάτα για ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού, τι απαντούν για Σαμαρά

Δεν είναι μόνο τα F-35: Τα 4 (πολύ σοβαρά) μέτωπα της Ελλάδας με την Τουρκία μετά την Σύνοδο της Άγκυρας

Τραγέλαφος στον ΣΥΡΙΖΑ – Συνεδριάζει σήμερα η Κ.Ε. των 73 μελών υπό τους πολεμικούς τόνους Πολάκη – Σενάριο διαρχίας με Δούρου, Παππά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Russian army
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί και 19 τραυματίες, από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones (Video)

ispania_fwtia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά στην Ισπανία: Κάηκαν 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη – Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι

Kannabis
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 4.600 δενδρύλλια, σε δασική περιοχή

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συναγερμός στην Πυροσβεστική από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Stefanos Parastatidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Γιατί η κυβέρνηση σιωπά στο πρωτοφανές συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

iman-new
LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 13:49
Russian army
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί και 19 τραυματίες, από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones (Video)

ispania_fwtia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά στην Ισπανία: Κάηκαν 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη – Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι

Kannabis
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 4.600 δενδρύλλια, σε δασική περιοχή

1 / 3