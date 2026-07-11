ΣΥΡΙΖΑ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής των μελών  με οριακή απαρτία – Παππάς: Το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές

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Άρχισε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία συγκαλείται, υπενθυμίζεται, με πρωτοβουλία μελών της Κεντρικής Επιτροπής και ύστερα από συγκέντρωση 73 υπογραφών σύμφωνα με τη διάταξη του Καταστατικού που αναφέρει πως με το 25% των μελών μπορεί να συγκληθεί το όργανο, χωρίς πρωτοβουλία της ηγεσίας, που αυτή τη στιγμή άλλωστε δεν υπάρχει.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε εν μέσω πληροφοριών ότι μπορεί να μην επιτευχθεί απαρτία (απαιτούνται 130 μέλη) καθώς στο χώρο της συνεδρίασης βρίσκονται αρχικώς γύρω στα 50 μέλη της Κ.Ε. ενώ έπρεπε να διαπιστωθεί και πόσες ήταν οι συνδέσεις με zoom. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης όσοι μπήκαν με λινκ κατά πληροφορίες ήταν λιγότεροι από 50 ωστόσο στη συνέχεια στελέχη ανέφεραν πως υπάρχει «οριακή» απαρτία. Τα νούμερα που αναφέρουν ως τελικά είναι 81 παρόντες στην αίθουσα και 59 με σύνδεση.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον βουλευτή Δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλο ο οποίος κατά πληροφορίες θα κάνει μια συμβιβαστική πρόταση για συνεδρίαση το άλλο Σάββατο, οπότε καλεί και η Κουμουνδούρου δια της αναπληρώτριας Γραμματέα Αναστασίας Σαπουνά.

Νωρίτερα, προσερχόμενη στη συνεδρίαση, η Ρένα Δούρου, σημείωσε πως «δεν υπάρχουν αδιέξοδα» χάρη στο καταστατικό του κόμματος αλλά άφησε να εννοηθεί πως ό,τι έχει να πει θα το πει πρώτα στα όργανα.

»Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

6 βουλευτές στην αίθουσα – «Παρών» και ο Γιάννης Αμανατίδης

Στο χώρο της συνεδρίασης βρίσκονται, οι βουλευτές Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, καθώς και ο Γιάννης Αμανατίδης ο οποίος αναμένεται να καταλάβει την έδρα της Κατερίνας Νοτοπούλου η οποία παραιτήθηκε.

Στην αίθουσα βρίσκεται επίσης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης.

Νίκος Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «παρών» στις εκλογές – Η συλλογική λειτουργία η μόνη υπεύθυνη επιλογή

Στην τοποθέτηση του ο Νίκος Παππάς έστειλε το μήνυμα πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «παρών» στις επόμενες εκλογές. Σημείωσε ακόμη με νόημα πως «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».

Ειδικότερα σημείωσε πως «η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται επειδή ακριβώς αυτό επιβάλλει το Καταστατικό» και «όχι επειδή το επέλεξε κάποιος». Η συνεδρίαση, είπε, ήταν καταστατική υποχρέωση.

Διεμήνυσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν διαλύεται. Δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο».

Σε σχέση με την απόφαση της 6ης Ιουνίου για στήριξη στην ΕΛ.Α.Σ. τόνισε ότι αυτή «δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις», επομένως «έχουμε ευθύνη να την επικαιροποιήσουμε, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα».

«Ο Αλέξης Τσίπρας» είπε, «έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις».

Μίλησε για κάθοδο στις εκλογές: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειλικρίνεια για την έγκαιρη συγκρότηση ενός ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης προοδευτικής συνεργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές».

Τέλος, σε σχέση με τη λειτουργία του κόμματος ανέφερε πως «η νέα περίοδος απαιτεί συλλογική πολιτική ευθύνη και πλήρη επαναφορά της λειτουργίας όλων των καταστατικών οργάνων. Η συλλογική λειτουργίαστην ηγεσία δεν αποτελεί έναν προσωρινό συμβιβασμό. Αποτελεί τη μόνη πολιτικά υπεύθυνη επιλογή για τη συγκυρία που έχουμε μπροστά μας».

«Η ευθύνη μας» είπε «είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές ενωμένος, οργανωμένος, με καθαρή πολιτική έκφραση και με απόλυτη εκλογική ετοιμότητα». Διεμήνυσε προς τους εσωκομματικούς αντιπάλους πως «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

«Δεν περισσεύει κανένα μέλος. Δεν περισσεύει κανένα στέλεχος. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι τις μεγάλες πολιτικές μάχες τις κερδίσαμε όταν λειτουργήσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον| κατέληξε.

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