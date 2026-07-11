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11.07.2026 13:39

Δύο νεκροί και 19 τραυματίες, από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones (Video)

11.07.2026 13:39
Russian army

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Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones με συνέπεια το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19 δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς το Κίεβο αναμένει αμυντικές προμήθειες και πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ όσα αποθέματα πυρομαχικών έχουν απομείνει, είναι εκτεθειμένα στις επιθέσεις των Ρώσων.

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, από μία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους τύπου κρουζ και drones.

“Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν ακόμα σημάνει ο συναγερμός για την αεροπορική επιδρομή”, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συνεργεία διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή που δέχθηκε την επίθεση.

“Οι υπερασπιστές μας κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους από τους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους”, πρόσθεσε ο ίδιος, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν γρήγορα τα πακέτα υποστήριξης της αντιαεροπορικής άμυνας που συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 13:44
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ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί και 19 τραυματίες, από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones (Video)

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