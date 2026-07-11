Τουρκία: Εντολή προφυλάκισης 36 υπόπτων για υπόθεση δωροδοκίας – Στο στόχαστρο και δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Άγκυρα διέταξε την προφυλάκιση 36 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου μιας περιοχής της Άγκυρας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, στο πλαίσιο μιας έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης διαγωνισμών, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα της τουρκικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές έχουν προσαγάγει 27 από τους υπόπτους, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους, ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση το γραφείο του εισαγγελέα.

Σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Χουσείν Καν Γκουνέρ δήμαρχος της περιοχής Τσανκάγια της Άγκυρας, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ανέφερε ότι ο ίδιος πληροφόρησε τις αρχές για το που βρίσκεται κι έθεσε στη διάθεσή τους, ένα αντικλείδι του σπιτιού του, για τους αστυνομικούς που διεξάγουν την έρευνα, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στην Άγκυρα.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις μέχρι οι ΗΠΑ αναθεωρήσουν τις θέσεις τους – Μήνυμα εκδίκησης για τον θάνατο Χαμενεϊ από τον γιο του

Δύο νεκροί και 19 τραυματίες, από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones (Video)

Μολδαβία: Η πρόεδρος όρισε τον Βασίλ Τοφάν νέο πρωθυπουργό της χώρας, μετά την παραίτηση Μουντεάνου