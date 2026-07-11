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11.07.2026 15:28

«Τοπίο – Σώμα»: Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά

11.07.2026 15:28
festival_ithakis

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Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά, από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς.

Συνεχίζοντας την ιστορική διαδρομή του θεσμού που ξεκίνησε το 1975 και αναβίωσε το 2022, το Φεστιβάλ συνδέει δημιουργικά το πλούσιο καλλιτεχνικό του παρελθόν με τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία, καθιερώνοντας την Ιθάκη ως έναν τόπο συνάντησης καλλιτεχνών, ερευνητών, εκπαιδευτικών και θεατών από όλη την Ελλάδα.

Από το 1975 έως το 1996, το ιστορικό Φεστιβάλ ανέδειξε σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και του πολιτισμού, αφήνοντας ένα ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά την αναβίωσή του, εξελίσσεται σε έναν ζωντανό θεσμό που συνδυάζει καλλιτεχνική δημιουργία, εκπαιδευτικές δράσεις, έρευνα και πολιτιστικό διάλογο, διατηρώντας σταθερό προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, τη συνεργασία και την ανάδειξη νέων δημιουργών.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτις Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών.

Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ διερευνά τη σχέση τόπου, σώματος και αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος αλλά ως δραματουργικό πεδίο, όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Ταυτόχρονα, το σώμα προσεγγίζεται ως ένα δικό του τοπίο: ένας χώρος μνήμης, εμπειρίας και έκφρασης, όπου εγγράφονται οι διαδρομές του ανθρώπου, οι συναντήσεις και οι μεταμορφώσεις του.

Αντίστροφα, το ίδιο το τοπίο μπορεί να ιδωθεί ως ένα ζωντανό σώμα που φέρει ίχνη χρόνου, ιστορίας και ανθρώπινης παρουσίας. Στη σκηνή, τα σώματα των performers και ο τόπος της δράσης συνδιαμορφώνουν μια δυναμική σχέση, όπου ο χώρος γίνεται αφήγηση και το σώμα φορέας τόπων, μνήμης και φαντασίας.

Για εννέα ημέρες, το Φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματικοί θίασοι από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Κεντρική θέση στη διοργάνωση κατέχει το Διαγωνιστικό Τμήμα Θεατρικών Ντουέτων, στο οποίο δέκα επιλεγμένες ομάδες διαγωνίζονται με πρωτότυπες παραστάσεις εμπνευσμένες από την Οδύσσεια και τη θεματική «Τοπίο – Σώμα». Η ομάδα που θα αποσπάσει το πρώτο βραβείο θα λάβει χρηματικό έπαθλο, ενισχύοντας έμπρακτα τη δημιουργική πορεία και την καλλιτεχνική εξέλιξη νέων δημιουργών.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα τιμηθούν για τη συνολική προσφορά τους στο θέατρο ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, και η ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτις Άννα Βαγενά για τη διαχρονική συμβολή της στον ελληνικό πολιτισμό.

Παράλληλα, το Φεστιβάλ διευρύνει τον διακαλλιτεχνικό του χαρακτήρα, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του δράσεις κινηματογράφου, φωτογραφίας, μουσικής και χορού, ενισχύοντας τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις τέχνες.

Με πανελλήνια απήχηση και συμμετοχές από όλη τη χώρα, το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο θεσμό που ξεπερνά τα όρια του νησιού και αναδεικνύει την Ιθάκη ως σημείο αναφοράς για το θέατρο και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026 συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ιθάκης, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, Ερευνητικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2026 υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 16:58
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