Νέα καριέρα στα 88 για τον Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί άλμπουμ ως συνθέτης κλασικής μουσικής

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Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Άντονι Χόπκινς κυκλοφόρησε το πρώτο του single κλασικής μουσικής την Παρασκευή, αφού υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο ως συνθέτης.

Το «Bracken Road» περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του «Life is a Dream», μια συλλογή ορχηστρικών έργων γραμμένων σε διάστημα έξι δεκαετιών, «αποκαλύπτοντας έναν συνθέτη του οποίου η μουσική μοιράζεται το ίδιο συναισθηματικό βάθος και αφήγηση που καθορίζουν την καριέρα του στην οθόνη», δήλωσε η δισκογραφική εταιρεία Decca Classics.

Ο 88χρονος ηθοποιός, γεννημένος στην Ουαλία, ο οποίος κέρδισε βραβεία Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες “Η Σιωπή των Αμνών” και “Ο Πατέρας”, έμαθε να παίζει πιάνο σε ηλικία τεσσάρων ετών και συνέχισε να συνθέτει μουσική για τοπικά θεατρικά έργα ως έφηβος τη δεκαετία του 1950.

«Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία, η πρώτη μου ευχή», δήλωσε ο Χόπκινς. «Συνθέτω μουσική όλη μου τη ζωή. Μερικά από αυτά τα κομμάτια έχουν ζήσει μαζί μου για δεκαετίες και εξακολουθώ να βρίσκω τον εαυτό μου να επιστρέφει σε αυτά».

Το «Life is a Dream», το οποίο κυκλοφορεί στις 21 Αυγούστου, περιλαμβάνει έργα που έγραψε ο Χόπκινς σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του, εμπνευσμένα από την παιδική του ηλικία, τα αγαπημένα του πρόσωπα και την πατρίδα του, τη νότια Ουαλία.

Ερμηνεύεται από τον βραβευμένο με Grammy μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ και την Φιλαρμονική Ορχήστρα.

«Ήταν ένα πραγματικό προνόμιο να συνεργαστώ με την διακεκριμένη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τους βιρτουόζους σολίστ, τον τσελίστα Gregorio Nieto και τον κλασικό πιανίστα Sergio Tiempo», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Η βαθύτατη ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου απευθύνονται στον Μαέστρο Gustavo Dudamel, του οποίου η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του μουσικού ταξιδιού. Με την χαριτωμένη ακρίβεια της μπαγκέτας του, μετέτρεψε κάθε νότα με βαθύ και ανεξίτηλο νόημα, δημιουργώντας ένα εικαστικό τοπίο που προσκαλεί τον ακροατή να νιώσει και να φανταστεί κάτι μοναδικά προσωπικό».

Εμπνευσμένος από το τοπίο γύρω από το σπίτι των παιδικών του χρόνων, ο Χόπκινς συνέθεσε το «Bracken Road» το 1963, όταν ήταν νεαρός ηθοποιός στο θέατρο Liverpool Playhouse, αυτοσχεδιάζοντας σε πιάνο πριν από τις πρόβες. Ένα άλλο κομμάτι, το «My Fatherland», αποτίει επίσης φόρο τιμής στην Ουαλία, ενώ άλλα κομμάτια αντλούν έμπνευση από αγαπημένα πρόσωπα και «τον κινηματογράφο που τράβηξε για πρώτη φορά τη φαντασία του», αναφέρει η Decca Classics.

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