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23.06.2026 17:42

Συναγερμός στην Ουαλία: Λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και τούμπαρε – Αναφορές για τραυματισμούς  

23.06.2026 17:42
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Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Ουαλία, κοντά σε πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο στην περιοχή Κίντγουελι στο Κάρμαρθενσιρ, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει την περιοχή και να βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης.



Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Α484, κοντά σε κυκλικό κόμβο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και αναποδογύρισε.


Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδής, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Πηγή που επικαλείται το WalesOnline ανέφερε ότι τουλάχιστον 26 άτομα έχουν τραυματιστεί από το ατύχημα.



Ο δρόμος έχει κλείσει στο τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβου Κίντγουελι και του Λαντιφαελογκ και αναμένεται να παραμείνει έτσι για αρκετή ώρα.



Έκκληση στους πολίτες να διευκολύνουν τα σωστικά συνεργεία

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας, καθώς οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές διαχειρίζονται «σοβαρό περιστατικό» μετά από τροχαίο που αφορά λεωφορείο στον δρόμο Α484, κοντά στον κυκλικό κόμβο Κίντγουελι.

Όπως επισημάνθηκε, ο δρόμος παραμένει κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο.

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