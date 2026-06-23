Συναγερμός στην Ουαλία: Λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και τούμπαρε – Αναφορές για τραυματισμούς  

Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Ουαλία, κοντά σε πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο στην περιοχή Κίντγουελι στο Κάρμαρθενσιρ, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει την περιοχή και να βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης.

BREAKING: Emergency services are responding to a major incident in Kidwelly following a report of a collision involving a bus https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/KzZU95Mbwp June 23, 2026





Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Α484, κοντά σε κυκλικό κόμβο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και αναποδογύρισε.

Video footage of the moment the accident happened. pic.twitter.com/a4wOqXfFYO — WILLIAMSBURG NEWS (@WMSBG) June 23, 2026





Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδής, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Πηγή που επικαλείται το WalesOnline ανέφερε ότι τουλάχιστον 26 άτομα έχουν τραυματιστεί από το ατύχημα.

Emergency services are dealing with a 'major incident' following reports of a collision involving a bus Carmarthenshire.



Dyfed Powys Police say it happened on the A484 near the Kidwelly roundabout.



We don't know yet whether there are any injuries. pic.twitter.com/TFUuDoFjEj June 23, 2026





Ο δρόμος έχει κλείσει στο τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβου Κίντγουελι και του Λαντιφαελογκ και αναμένεται να παραμείνει έτσι για αρκετή ώρα.

🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #BREAKING #NEWS #NEW Bus crash near the Kidwelly roundabout, Carmarthenshire, South Wales:



– 2 air ambulance helicopters are on the scene.

– Multiple ambulances (11 apparently), police cars, and fire engines are also on the scene.

– An eye witness says the bus flipped.

-… pic.twitter.com/427nXv3qhj — Leanne (@LeanneSpurs) June 23, 2026





Έκκληση στους πολίτες να διευκολύνουν τα σωστικά συνεργεία

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας, καθώς οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές διαχειρίζονται «σοβαρό περιστατικό» μετά από τροχαίο που αφορά λεωφορείο στον δρόμο Α484, κοντά στον κυκλικό κόμβο Κίντγουελι.



Όπως επισημάνθηκε, ο δρόμος παραμένει κλειστός και οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο.

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