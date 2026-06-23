«Σμήνος ιρανικών drone σε σχηματισμό μέδουσας» – Τι είδε ο αμερικανός πιλότος πριν καταρριφθεί το μαχητικό του

Ένας πιλότος αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που διασώθηκε από ειδικές δυνάμεις μετά την κατάρριψή του πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο περιέγραψε ένα σοκαριστικό θέαμα πριν εκτιναχθεί από το αεροσκάφος του: πολλά ιρανικά drones να αιωρούνται στον αέρα, κινούμενα ως ένα, σε σχηματισμό που έμοιαζε με μέδουσα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η περιγραφή, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, κοινοποιήθηκε από τον πιλότο του F-15 σε αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μετά το ατύχημα. Αμέσως πυροδότησε μια θύελλα συζητήσεων εντός της κοινότητας των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

Αν ο πιλότος είδε πραγματικά αυτό που περιέγραψε – έναν σχηματισμό που κινείται ομοιομόρφα – θα ήταν μια ανησυχητική πρόοδος στις δυνατότητες των ιρανικών drones.

«Πολλαπλά drones διασυνδέονται και κινούνται ως ένα με μικρότερα drones κάτω από τα μεγαλύτερα drones σαν πόδια», δήλωσε στο CNN μια από τις πηγές που γνωρίζει την περιγραφή του μάρτυρα του πιλότου. «Πραγματικά εξωγήινα πράγματα».

Μια άλλη πηγή δήλωσε στο CNN ότι ο πιλότος περιέγραψε ότι είδε ένα «ναρκοπέδιο από drones» στον αέρα.

Ενώ η ακριβής αιτία της κατάρριψης του F-15 εξακολουθεί να διερευνάται, οι αρχικές αναφορές έδειξαν ότι ήταν πιθανό ο σχηματισμός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών να επέτρεψε με κάποιο τρόπο στο Ιράν να καταρρίψει το αμερικανικό αεροσκάφος, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Το F-15 μετέφερε πλήρωμα δύο ατόμων – έναν πιλότο και έναν αξιωματικό συστημάτων όπλων. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το CNN.

Η κατάρριψη του μαχητικού αεροσκάφους F-15 σηματοδότησε την πρώτη φορά που ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταρρίπτεται πάνω από το Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο πιλότος διασώθηκε ώρες μετά την εκτίναξή του από το αεροσκάφος, ενώ ο αξιωματικός συστημάτων όπλων διέφυγε την ιρανική σύλληψη στα βουνά για περισσότερο από μία ημέρα πριν διασωθεί επίσης. Δεν είναι σαφές εάν ο αξιωματικός συστημάτων όπλων είδε επίσης τον σχηματισμό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος, ένα A-10, καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, αλλά ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια εκτός του ιρανικού εναέριου χώρου.

Οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών διαφώνησαν σχετικά με το πώς να ερμηνεύσουν αυτό που περιέγραψε ο πιλότος του F-15 και εάν ο πιλότος μπορούσε να αφηγηθεί με σαφήνεια το περιστατικό.

Καταρχάς, υπέστη διάσειση στη συντριβή. Ήταν η δεύτερη φορά που πυροβολήθηκε από τον ουρανό κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν: ήταν επίσης μεταξύ των πιλότων που καταρρίφθηκαν σε περιστατικό φίλιων πυρών από τις δυνάμεις του Κουβέιτ στις αρχές της σύγκρουσης, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών που διεξήγαγαν την ενημέρωση είπαν κάτι του τύπου: «Είστε σίγουροι ότι είδατε αυτό που λέτε ότι είδατε;» είπε μια άλλη πηγή.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ απηύθυνε ερωτήματα στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις του CNN. Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Τα ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν έρχονται καθώς οι ΗΠΑ και η Τεχεράνη διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, έχοντας ξεκινήσει ένα παράθυρο 60 ημερών για συνομιλίες στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας την περασμένη εβδομάδα. Αυτές οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν και ένα ευρύ φάσμα θεμάτων έχουν τεθεί και από τα δύο μέρη.

Ενώ η συγκεκριμένη δυνατότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που περιέγραψε ο πιλότος δεν ήταν κάτι που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αξιολογήσει προηγουμένως ότι διέθετε το Ιράν, υπάρχει μια σειρά από αναφορές που δείχνουν ότι το Ιράν λάμβανε βοήθεια για την ανάπτυξη της τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Κίνα και τη Ρωσία, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο τεχνικός όρος για την ικανότητα που περιέγραψε ο πιλότος είναι «δίκτυο πλέγματος ένα προς πολλά», σύμφωνα με τις πηγές.

Γενικά, το δίκτυο πλέγματος επιτρέπει σε έναν χειριστή να ελέγχει πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ταυτόχρονα.

Άλλες χώρες – η Ρωσία και η Κίνα – πιστεύεται ότι έχουν την ικανότητα. Οποιαδήποτε εξέλιξη στο ήδη εξελιγμένο πρόγραμμα πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν θα αποτελούσε ανησυχία για τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους του στην περιοχή.

Τα δίκτυα θα μπορούσαν επίσης θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν για την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς υπάρχουσες υποδομές, σημείωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος – θεωρητικά, μια καλοήθης λειτουργία.

Το Ιράν χρησιμοποίησε επιθετικά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης ως ασύμμετρο όπλο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης εναντίον των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων, καθώς και των κοντινών χωρών του Κόλπου.

«Θα ξοδέψουμε τεράστια, τεράστια ποσά, όπως πολύ αίμα, προστατεύοντας τους εαυτούς μας από κάτι που μπορεί να συντονιστεί έτσι», δήλωσε στο CNN η Έμμα Μπέιτς, ειδικός στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τον εκσυγχρονισμό της άμυνας, η οποία ίδρυσε την εταιρεία Cachai, αναφερόμενη στην απειλή που θέτουν οι δυνατότητες δικτύωσης πλέγματος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Εάν μπορεί να συντονιστεί σε ένα αναγνωρίσιμο σχήμα και να διατηρήσει αυτό το σχήμα, και αν έχει εκρηκτικά επί του σκάφους, και αν διατηρεί πόρους σε απόθεμα για να επιτεθεί σε ό,τι δεν κατέστρεψε η πρώτη ομοβροντία – αυτή είναι μια πολύ ικανή προσέγγιση», δήλωσε η Μπέιτς.

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