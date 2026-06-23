Λαβρόφ: Η Ευρώπη ξαναγίνεται η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Την εκτίμηση της Μόσχας ότι οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τον ρόλο του «αμερόληπτου μεσολαβητή» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξέφρασε σήμερα (23/6) ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, κρίνοντας από τις ενέργειές τους, φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει κάθε αξίωση για τον ρόλο του αμερόληπτου μεσολαβητή και αντ’ αυτού ακολουθούν τον δρόμο της εντατικοποίησης της πίεσης των κυρώσεων στη Ρωσία», εκτίμησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, δήλωσε ότι προσφέροντας στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, «η Ευρώπη γίνεται ξανά η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Μόλις προ ημερών, ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει κατηγορηματικά αντίθετος στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πιθανές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σε άρθρο του στα ρωσικά και στα αγγλικά που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι στην πραγματικότητα, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν με τη Μόσχα.

Σκοπός τους είναι «να ενισχύσουν το καθεστώς του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να το διατηρήσουν ως βάση για τη συνέχιση της σύγκρουσης με τη Ρωσία», είχε τονίσει.

Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι η Ευρώπη «ονειρεύεται εξάπλωση» των χωρών μελών του NATO και της ΕΕ προς τα σύνορα της Ρωσίας και ότι τις τελευταίες δυο δεκαετίες οι διπλωματικές προσπάθειες δεν ήταν παρά «προπέτασμα καπνού» για αυτό και μόνο.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών είχε επαναλάβει τέλος την προειδοποίησή του πως υπάρχει κίνδυνος απευθείας σύγκρουσης Ρωσίας-NATO, που θα μπορούσε να οδηγηθεί σε ανταλλαγή πληγμάτων με πυρηνικά όπλα με «καταστροφικές συνέπειες».

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