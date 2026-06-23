Οι Βρυξέλλες υποδέχονται τους Ταλιμπάν για… συνομιλίες

Στις Βρυξέλλες για… συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένονται σήμερα, Τρίτη (23/6, αξιωματούχοι των Ταλιμπάν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν σχετικά με τον επαναπατρισμό Αφγανών προσφύγων και μεταναστών, μια προοπτική την οποία καταγγέλλουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Πέντε αξιωματούχοι των Ταλιμπάν έχουν λάβει άδεια να εισέλθουν στο Βέλγιο, επεσήμανε χθες Δευτέρα το βράδυ εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Βέλγιο δεν διευκρίνισε πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, αλλά πολλές πηγές και αφγανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι θα γίνει σήμερα. Η αφγανική αντιπροσωπεία θα περάσει μέσω Τουρκίας για να φτάσει στο Βέλγιο, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

«Πέντε βίζες (…) δόθηκαν αυτή τη Δευτέρα στο τέλος του απογεύματος (…) μόνο για το Βέλγιο και μόνο για μία ημέρα», δήλωσε η Οντρέ Ζακιέ εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021 μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, αλλά μέχρι τώρα η ΕΕ δεν έχει αναγνωρίσει την κυβέρνησή τους.

«Δεν τους αναγνωρίζουμε, πολύ σημαντικό να τους μιλάμε»…

Η προοπτική αυτής της συνάντησης, που εντάσσεται στην πρόθεση της ΕΕ να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική της πολιτική, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση ΜΚΟ προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι χώρες της ΕΕ υπονομεύουν την αξιοπιστία τους καταδικάζοντας από τη μία πλευρά τις ωμότητες των Ταλιμπάν, απαιτώντας οι δράστες τους να λογοδοτήσουν, ενώ από την άλλη συνεργάζονται με τους Ταλιμπάν για τις αναγκαστικές επιστροφές» προσφύγων, τόνισε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της υπογραμμίζει εδώ και εβδομάδες ότι αυτή η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τη Σουηδία, θα είναι «σε τεχνικό επίπεδο» και κατά συνέπεια σε αυτή δεν θα συμμετέχουν οι επικεφαλής της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

«Δεν θα αναγνωρίσουμε το καθεστώς των Ταλιμπάν, σίγουρα όχι, αλλά πιστεύω ότι παρ’ όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να τους μιλάμε», σχολίασε ο Μάγκνους Μπρούνερ Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη Μετανάστευσης πριν περίπου δέκα ημέρες.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από δύο επισκέψεις Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Αφγανιστάν με αντικείμενο επίσης την επιστροφή των Αφγανών μεταναστών στη χώρα τους, σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίπου ένα εκατομμύριο Αφγανοί κατέθεσαν αίτηση για την παροχή ασύλου σε διάφορες χώρες της ΕΕ από το 2013 ως το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.

Περίπου είκοσι χώρες της ΕΕ αναζητούν τρόπους για τον επαναπατρισμό των μεταναστών από το Αφγανιστάν και κυρίως «προσώπων που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια».

«Προτεραιότητα για τις χώρες μέλη είναι ξεκάθαρα τα πρόσωπα που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα ή που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια», υπογράμμισε χθες ο Μάρκους Λάμερτ εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Σε επιστολή τους προς τις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο αυτές οι χώρες μέλη της ΕΕ είχαν ζητήσει «διπλωματικές και πρακτικές λύσεις» για την προώθηση του θέματος.

Το Βέλγιο είναι μία από τις χώρες που στήριξε την πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της υπουργού Μετανάστευσης Ανελίν βαν Μπόσουτ η οποία προέρχεται από το φλαμανδικό συντηρητικό στρατόπεδο, όπως και ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ.

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