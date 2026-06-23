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ΚΟΣΜΟΣ

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23.06.2026 10:39

Καύσωνας στη Γαλλία: Περίπου 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθεια να δροσιστούν

23.06.2026 10:39
GALLIA_KAFSONAS

Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το σαββατοκύριακο στη Γαλλία ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, καθώς ο κόσμος αναζητούσε λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.

“Έχουμε γύρω στους 20 θανάτους από το περασμένο σαββατοκύριακο”, δήλωσε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter η υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί.

“Το να πηγαίνεις να κολυμπήσεις σε μη εγκεκριμένες περιοχές, στη διάρκεια καύσωνα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παίρνουμε ελαφρά”, πρόσθεσε η υπουργός.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας France Inter, μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

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