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23.06.2026 08:09

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε νέες ρωσικές επιδρομές σε Ζαπορίζια, Σούμι και Χάρκοβο

23.06.2026 08:09
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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην ουκρανική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σε διάφορες περιφέρειες.

Δύο άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη έπειτα από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ, προτού ενημερώσει κατόπιν πως συνολικά τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στη Σούμι (βορειοανατολικά), ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Επιδρομή drones στη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, το Χάρκοβο, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί γυναίκα, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες οι αρχές του Κιέβου κήρυξαν συναγερμό για αεροπορική επιδρομή με drones, προτρέποντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα «μαζική» επιδρομή στη χώρα του ζητώντας από τους συμμάχους του του στη Δύση για να κλειστεί συμφωνία ειρήνης και να επιταχυνθεί η ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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