Την ώρα που οι πρωθυπουργοί στη Βρετανία αλλάζουν, οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη και η Ντάουνινγκ Στριτ γίνεται διαρκώς σκηνικό πολιτικών ανατροπών, ένας ένοικος του Νο 10 παραμένει ακλόνητος: ο Λάρι, ο διάσημος γάτος της βρετανικής πρωθυπουργικής κατοικίας.

Ο Λάρι, ο οποίος κοντεύει τα 19 του χρόνια, φέρει τον επίσημο τίτλο Chief Mouser to the Cabinet Office και συμπλήρωσε 15 χρόνια παρουσίας στο Νο 10, έχοντας… υπό τις εντολές του» έξι Βρετανούς πρωθυπουργούς. Από τον Ντέιβιντ Κάμερον μέχρι τον Κιρ Στάρμερ, ο γάτος – σύμβολο έχει δει περισσότερες πολιτικές αλλαγές από πολλούς βουλευτές, καταφέρνοντας κάτι που ελάχιστοι πολιτικοί πετυχαίνουν: να παραμένει σταθερά δημοφιλής.

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

Από αδέσποτος, σύμβολο της Βρετανικής Κυβέρνησης

Ο Λάρι έφτασε στο Νο 10 το 2011, όταν υιοθετήθηκε από το γνωστό καταφύγιο Battersea Dogs and Cats Home επί πρωθυπουργίας Ντέιβιντ Κάμερον. Η αποστολή του ήταν απλή και απολύτως βρετανική: να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα ποντίκια.

Ο Λάρι φθάνει στην Ντάουνινγκ Στριτ

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, δεν είναι απλώς ένας γάτος που περιφέρεται έξω από τη διάσημη μαύρη πόρτα.

Ο Λάρι… αντιμέτωπος με την είσοδο του κτηρίου

Είναι:

Θεσμός και μασκότ της χώρας

Παγκόσμιος σταρ

Μια,… υπενθύμιση ότι, σε αντίθεση με τους πολιτικούς, οι γάτες είναι… εφτάψυχες.

Το Associated Press τον περιέγραψε ως μια καθησυχαστική παρουσία σε ταραγμένους πολιτικούς καιρούς, ενώ ο καθηγητής του Cambridge, Φίλιπ Χάουελ, έχει σχολιάσει ότι ο Λάρι αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα, κάτι που σπανίζει στη σύγχρονη βρετανική πολιτική σκηνή.

Έξι Βρετανοί Πρωθυπουργοί και… αμέτρητα photobombs

Στα χρόνια της «θητείας» του, ο Λάρι έχει δει να περνούν από το πρωθυπουργικό γραφείο οι:

Ντέιβιντ Κάμερον Τερέζα Μέι Μπόρις Τζόνσον Λιζ Τρας Ρίσι Σούνακ Κιρ Στάρμερ

O Λάρι… αδιαφορώντας πλήρως για τη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον πρόεδρο της Ινδονησίας

Ο Λάρι… γυρίζει ελαφρώς την πλάτη στον Μπόρις Τζόνσον

O Λάρι… τσεκάρει την πρώτη φορά που ο Ρίσι Σούνακ ετοιμάζεται να μπει στη Ντάουνινγκ Στριτ

O Λάρι… ονειρεύεται κονσέρβες δίπλα στην Τερέζα Μέι, τον σύζυγό της και τον Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια

O Λάρι αφήνει… διακριτικά τον Στάρμερ να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι

Παράλληλα, έχει καταφέρει να «κλέψει» την παράσταση από ξένους ηγέτες, διπλωμάτες και υπουργούς. Οι φωτογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ στο Λονδίνο γνωρίζουν καλά ότι, όταν ο Λάρι εμφανίζεται, το πλάνο αποκτά αμέσως άλλη αξία.

Ο Λάρι… σνομπάρει εμφανώς τα ΜΜΕ

Άλλοτε ξαπλωμένος μπροστά στην είσοδο του Νο 10 και άλλοτε περιμένοντας ατάραχος να του ανοίξουν την πόρτα, ο διάσημος αίλουρος έχει γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο «τεμπέλης» που τελικά έπιασε ποντίκι

Παρότι ο επίσημος ρόλος του είναι η εξόντωση τρωκτικών, οι επιδόσεις του Λάρι ως κυνηγού έχουν κατά καιρούς… αμφισβητηθεί με χιούμορ από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντάς τον ως έναν μάλλον χαλαρό δημόσιο λειτουργό, αφοσιωμένο στους υπνάκους.

Πρόσφατα, όμως, ο Λάρι έδωσε τη δική του απάντηση, όταν εθεάθη να.. πιάνει ποντίκι έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μιλούσε σε δημοσιογράφους. Το περιστατικό έγινε αμέσως viral, με το ανεπίσημο προφίλ του Λάρι στο X (πρώην Twitter) να σχολιάζει δηκτικά: «Κάποιος στο Westminster πρέπει να κάνει τη δουλειά του».

BREAKING NEWS: Someone in Westminster does their job. https://t.co/BWVKdPAnUY — Larry the Cat (@Number10cat) April 1, 2026

Γιατί ο Λάρι ενώνει τους Βρετανούς;

Η γοητεία του δεν βρίσκεται μόνο στο ότι ζει στο κέντρο της εξουσίας, αλλά στο ότι δείχνει παντελώς αδιάφορος για αυτήν. Σε μια χώρα με έντονους πολιτικούς διαχωρισμούς, ο Λάρι αποτελεί ένα σπάνιο σημείο κοινής συμπάθειας. Δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν υπόσχεται τίποτα, απλώς… ζει σαν γάτα.

O Λάρι δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση τα ΜΜΕ, παρά τις… προσπάθειές τους να τον προσεγγίσουν

Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, ο Λάρι μένει

Σε ηλικία πλέον 18-19 ετών, ο Λάρι θεωρείται ηλικιωμένος (αν και η λέξη αυτή μάλλον τον αδικεί για την ενέργειά του). Συνεχίζει όμως να φυλάει το κατώφλι του Νο 10, παρακολουθώντας τις εξελίξεις με το βλέμμα εκείνου που τα έχει δει όλα.

Όποτε δεν κοιμάται, φυσικά.

Έτοιμος να… υπερασπιστεί τη Βρετανία

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