Πρωτοφανές: Ενάγουσα κέρδισε δίκη με συνήγορο… τεχνητή νοημοσύνη

Μια δικηγορική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης κέρδισε υπόθεση ενώπιον αγγλικού δικαστηρίου, σε μία πρωτοφανή «πρωτιά» στο βρετανικό δικαστικό σύστημα.

Το χρονικό της υπόθεσης και το κόστος

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανεξάρτητη σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού Tamires Camal Taquidir κατέβαλε στην εταιρεία Garfield AI περίπου 464 ευρώ για:

Την αποστολή εξώδικης νομικής επιστολής.

Την άσκηση αγωγής σχετικά με ανεξόφλητη οφειλή ύψους περίπου 8.112 ευρώ.

Ο συνιδρυτής της Garfield, Philip Young, χαρακτήρισε την υπόθεση «ορόσημο» για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ανέφερε ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάζονται να διαγράφουν απαιτήσεις, επειδή το κόστος της δικαστικής διεκδίκησης υπερβαίνει το ποσό που μπορούν ρεαλιστικά να ανακτήσουν.

Πώς λειτούργησε η Garfield AI στη δικαστική διαδικασία

Η Garfield (η οποία έλαβε άδεια λειτουργίας από την Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους και μπορεί να χρησιμοποιείται για αξιώσεις από περίπου 35 ευρώ έως και περίπου 11.589 ευρώ) προετοίμασε την υπόθεση και στη συνέχεια ανέθεσε σε άνθρωπο συνήγορο την παράσταση και αγόρευση στο δικαστήριο για λογαριασμό της πελάτισσας.

Η τεχνητή νοημοσύνη διεκπεραίωσε όλη τη νομική προεργασία πριν από τη δίκη:

Διαχειρίστηκε την αντίκρουση ανταγωγής που άσκησε ο εναγόμενος, ο οποίος είχε διορίσει δικηγόρους. Συνέταξε τέσσερις μαρτυρικές καταθέσεις. Συγκρότησε φάκελο εγγράφων για την τρίωρη ακροαματική διαδικασία στο περιφερειακό δικαστήριο του Wandsworth, στις 14 Μαΐου.

Το δικαστήριο δικαίωσε την Taquidir και της επιδίκασε το οφειλόμενο ποσό.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Tamires Camal Taquidir: «Μου οφείλονταν χρήματα για εργασία που είχα παράσχει, αλλά η διαδικασία είσπραξής τους έμοιαζε υπερβολικά αγχωτική, δαπανηρή και χρονοβόρα. Η Garfield μου έδωσε τη δυνατότητα να ασκήσω την αξίωσή μου και να συνεχίσω. Όταν ασκήθηκε η ανταγωγή, στόχος ήταν να με εκφοβίσει, όμως γνώριζα ότι είχα προσβάσιμη, οικονομικά συμφέρουσα και επαρκή νομική υποστήριξη. Είμαι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα».

Dominic Li (Συνήγορος): Ο συνήγορος που εκπροσώπησε την Taquidir ενώπιον του δικαστηρίου είπε ότι η Garfield παρουσίασε την υπόθεση της πελάτισσας «με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα», προσθέτοντας όμως: «Η αγόρευση στη δίκη παρέμεινε αναγκαία και κατ’ ουσίαν ανθρώπινη διαδικασία».

Το ευρύτερο πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη νομική κοινότητα

Το βρετανικό νομικό επάγγελμα έχει ήδη κλονιστεί από σειρά ηχηρών αστοχιών της τεχνητής νοημοσύνης. Τον προηγούμενο μήνα, η διεθνής δικηγορική εταιρεία Pinsent Masons αυτοαναφέρθηκε στην Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων, αφού παραπλάνησε δύο φορές δικαστήριο βασιζόμενη σε αποτελέσματα αναζήτησης από εσωτερικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

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