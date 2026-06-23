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23.06.2026 12:29

Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο – Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό

23.06.2026 12:29
london_police_archive
φωτο αρχείου

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι διωκτικές αρχές στο Λονδίνο, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε πολίτες στα ανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας και ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Green Street, στην περιοχή Upton Park, όταν ένα Toyota με ένδειξη για εκπαιδευόμενο οδηγό είχε σταματήσει στον δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 12 πεζοί κινούνταν στο πεζοδρόμιο, όταν ένα γκρι 4×4, πιθανότατα Nissan Qashqai, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στρίβοντας στη γωνία.

Το όχημα έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, τον οποίο παρέσυρε μαζί με φανάρια κυκλοφορίας, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία του. Καθώς οι πεζοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, το αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος του σταματημένου Toyota, πριν ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια και τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν από το πεδίο της κάμερας.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους έχει χαρακτηριστεί μη απειλητική για τη ζωή και χωρίς μόνιμες συνέπειες, ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της Green Street, ενώ στο σημείο έσπευσαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και συνεργεία καθαρισμού, καθώς στο οδόστρωμα υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια. Η περιοχή, κοντά στον σταθμό Upton Park του μετρό, παρέμεινε αποκλεισμένη για ώρες, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές λεωφορειακών γραμμών.

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