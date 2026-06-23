Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο – Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι διωκτικές αρχές στο Λονδίνο, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε πολίτες στα ανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας και ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Green Street, στην περιοχή Upton Park, όταν ένα Toyota με ένδειξη για εκπαιδευόμενο οδηγό είχε σταματήσει στον δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 12 πεζοί κινούνταν στο πεζοδρόμιο, όταν ένα γκρι 4×4, πιθανότατα Nissan Qashqai, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στρίβοντας στη γωνία.

🚨 Six people are in hospital, one with potentially life-changing injuries, after a car collided with several pedestrians on Green Street, near Upton Park station, this morning, police say.



The road is closed in both directions. Thoughts are with everyone affected. 🙏… — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 20, 2026

Το όχημα έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, τον οποίο παρέσυρε μαζί με φανάρια κυκλοφορίας, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία του. Καθώς οι πεζοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, το αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος του σταματημένου Toyota, πριν ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια και τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν από το πεδίο της κάμερας.

🇬🇧 #London (June 20). Accident at Upton Park Station with a learner driver.



According to the Metropolitan Police a car crashed with pedestrians, resulting in six people, including the driver, being taken to hospital. One person has suffered potentially life-changing injuries… pic.twitter.com/nwSSyJPd0N — DJ CandyMan (@DrCandymn) June 21, 2026

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους έχει χαρακτηριστεί μη απειλητική για τη ζωή και χωρίς μόνιμες συνέπειες, ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται.

🚨 #BreakingNews : A car ploughed into pedestrians outside Upton Park Station in East #London, injuring at least 6 people.



Emergency crews rushed to the scene, with one victim reportedly suffering life-changing injuries. #UKPolitics #sstvipic.twitter.com/1fMbU8QEre — Eyes on the Globe (@eyes_globe) June 22, 2026

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της Green Street, ενώ στο σημείο έσπευσαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και συνεργεία καθαρισμού, καθώς στο οδόστρωμα υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια. Η περιοχή, κοντά στον σταθμό Upton Park του μετρό, παρέμεινε αποκλεισμένη για ώρες, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές λεωφορειακών γραμμών.

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