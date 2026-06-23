ΟΗΕ: Το Ισραήλ στοχοθετεί σκόπιμα παιδιά στη Γάζα με στόχο τη γενοκτονία των Παλαιστινίων

Καταπέλτης για το Ισραήλ και τους IDF είναι μία ακόμα έκθεση διεθνούς επιτροπής έρευνας, η οποία είναι εντεταλμένη από τον ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλει ότι οι Ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας στοχοθετούν σκοπίμως παιδιά Παλαιστινίων, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για μία ακόμη φορά για τη διάπραξη «γενοκτονίας», εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα, αλλά και εγκλημάτων πολέμου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης μιας νέας έκθεσης από την Ανεξάρτητη Διεθνή Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ, ο πρόεδρός της Σρινιβασάν Μουραλιντάρ δήλωσε ότι «στοχοθετώντας τα παιδιά, το Ισραήλ επιτίθεται στην ίδια την ικανότητα του παλαιστινιακού λαού να υπάρχει και να καθορίζει το μέλλον του».

Περίπου το 30% των θυμάτων είναι παιδιά

Η έκθεση εξετάζει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών Παλαιστίνιων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Περίπου το 30% όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο ήταν παιδιά, σύμφωνα με την έκθεση.

Προηγούμενη έκθεση της ίδιας επιτροπής τον Σεπτέμβριο είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τις πράξεις αυτές. Το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει σκανδαλώδεις τις κατηγορίες αυτές.

Μετά τη δημοσίευση αυτής της πρώτης έκθεσης ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ επεσήμανε ότι είδε «αυξανόμενες ενδείξεις» μιας «γενοκτονίας» στη Γάζα.

Στη νέα της έκθεση, η οποία εξετάζει πιο συγκεκριμένα την κατάσταση των παιδιών, η επιτροπή υπογραμμίζει ότι «η σκόπιμη στοχοθέτηση παιδιών είναι ένα από τα στοιχεία κλειδί που επιτρέπουν να διαπιστωθεί η γενοκτονική πρόθεση των ισραηλινών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας να καταστρέψουν τους Παλαιστίνιους, εν όλω ή εν μέρει, στη Γάζα».

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά των Παλαστινίων γίνονται σκοπίμως στόχος και σκοτώνονται από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας», υπογράμμισε ο Μουραλιντάρ.

Συνολικά, σύμφωνα με την επιτροπή, υπάρχουν «εύλογοι λόγοι» για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας «συνέχισαν να διαπράττουν το έγκλημα της γενοκτονίας» στη Γάζα.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία στη Γενεύη απάντησε ότι το Ισραήλ απορρίπτει «τη δεύτερη έκθεση που υπερασπίζεται ισχυρισμούς που δυσφημούν» το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ απορρίπτει αυτά τα συκοφαντικά ψεύδη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «κάθε παιδί αξίζει προστασίας» και υποστηρίζοντας ότι η έκθεση αγνόησε «τις βάναυσες τακτικές της Χαμάς».

Η έκθεση αναφέρει ότι το ποσοστό των παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα σε αυτό τον πόλεμο ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με προηγούμενους. Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 ως τις 7 Οκτωβρίου 2025 σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20.179 παιδιά, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 30% των συνολικών θανάτων.

Στον πόλεμο στη Γάζα από το 2008 ως το 2009 και στη συνέχεια το 2014 τα παιδιά αποτελούσαν περίπου το 24% των θανάτων, επισημαίνει η έκθεση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να χρησιμοποιούν πυρομαχικά και όπλα μεγάλου ωφέλιμου φορτίου που είχαν σοβαρές επιπτώσεις στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, παρά τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των παιδιών, σημειώνει η επιτροπή.

Εξάλλου οι συνθήκες που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα, περιλαμβανομένων των εκτεταμένων επιθέσεων, των επανειλημμένων εκτοπισμών και της πείνας που προκαλείται από την παρεμπόδιση εισόδου βοήθειας, τροφίμων και φαρμάκων βλάπτουν σοβαρά την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών και έχουν ως αποτέλεσμα θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν και ψυχικά τραύματα, εξηγεί η επιτροπή.

Παράλληλα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον υγειονομικών δομών επηρέασε την επιβίωση νεογνών και προκάλεσε αύξηση των αποβολών, ενώ σχεδόν το σύνολο των παιδιών στη Γάζα πιστεύεται ότι έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης.

Το Ισραήλ στην απάντησή του τονίζει ότι η έκθεση δεν αναφέρει τον ρόλο του Ισραήλ να διευκολύνει εκστρατείες εμβολιασμού παιδιών, την είσοδο στη Γάζα ιατρικού προσωπικού αλλά και τη δημιουργία νοσοκομείων εκστρατείας. Κατηγορεί επίσης τη Χαμάς ότι συστηματικά παρακρατά ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα που προορίζονται για τα νοσοκομεία.

Ίδια τακτική και στη Δυτική Όχθη

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ραγδαία άνοδος της βίας των Ισραηλινών εποίκων εναντίον παιδιών Παλαιστινίων. Κατέγραψε στοιχεία βασανιστηρίων, περιλαμβανομένης έμφυλης και σεξουαλικής βίας, στη διάρκεια μαζικών συλλήψεων και κρατήσεων.

Σύμφωνα με την επιτροπή, τα παιδιά Παλαιστινίων, και κυρίως τα αγόρια, υποβάλλονται συστηματικά σε κακοποιήσεις στη διάρκεια της κράτησής τους, όπως αναγκαστική γύμνια, ξυλοδαρμοί και στέρηση τροφής.

Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεταχείριση αυτή ισοδυναμεί με το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας των βασανιστηρίων και άλλων απάνθρωπων πράξεων που προκαλούν μεγάλο πόνο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Το Ισραήλ απάντησε ότι τα ευρήματα της έκθεσης για τη Δυτική Όχθη παρέλειψαν το πλαίσιο της «συνεχούς τρομοκρατικής απειλής» στην οποία, όπως ανέφερε, αντιδρούν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

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