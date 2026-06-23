Εφιάλτης ο καύσωνας στην Ευρώπη: Δεκάδες οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία, σε «κόκκινο συναγερμό» Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο (Photos/Video)

Σε πραγματικό εφιάλτη για τη Γαλλία έχει μετατραπεί το κύμα καύσωνα που σαρώνει τη χώρα, αφήνοντας πίσω του απελπισμένους πολίτες που ψάχνουν για δροσιά και δεκάδες νεκρούς.

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Συγκεκριμένα, σαράντα άτομα – πολλά από τα οποία νέοι – έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου, καθώς σοβαρός καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. «Υπάρχει μια τραγική μάστιγα πνιγμών. Τα τελευταία στοιχεία που μας έχουν αναφερθεί κάνουν λόγο για 40 θανάτους από τις 18 Ιουνίου, κυρίως μεταξύ νέων», δήλωσε ο Λεκορνί σε έκτακτη συνεδρίαση για το κύμα καύσωνα. Επίσης, ζήτησε από τους υπουργούς να ακυρώσουν τυχόν ταξίδια τους αυτή την εβδομάδα.

Ακραίες θερμοκρασίες

Η Γαλλία βίωσε την πιο ζεστή νύχτα από τη Δευτέρα έως την Τρίτη από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις το 1947, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας – μέσος όρος των μετρήσεων από 30 σταθμούς σε όλη τη Γαλλία – έφτασε τους 21,6 °C, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που καταγράφηκαν το πρωί της Τρίτης. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 21,4 °C και είχε καταγραφεί στις 25 Ιουλίου 2019.

Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM — Luc Auffret (@LucAuffret) June 21, 2026

Η μέση θερμοκρασία στη Γαλλία έσπασε το ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο τη Δευτέρα, ενώ η χώρα έκλεισε περίπου 1.350 σχολεία λόγω της ακραίας ζέστης. Οι μέσες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας έφτασαν τους 29,2 °C, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε καταγραφεί στις 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France.

Η υπηρεσία επέκτεινε την κόκκινη προειδοποίηση για τον καύσωνα σε 54 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα της χώρας για την Τρίτη, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια ανθρώπους. Επίσης, πυρηνικό εργοστάσιο στη νοτιοδυτική Γαλλία διέκοψε τη λειτουργία ενός αντιδραστήρα, επειδή το νερό ψύξης που αντλούνταν από έναν κοντινό ποταμό είχε γίνει υπερβολικά ζεστό, ανέφερε εκπρόσωπος. Ο σταθμός του Golfech, κοντά στην Τουλούζη, ψύχεται από τον ποταμό Γκαρόν, αλλά η θερμοκρασία του νερού είχε ξεπεράσει το ασφαλές όριο των 28 °C, όπως δήλωσε η ίδια στο AFP.

Ακόμα και οι μεταφορές επηρεάζονται: «Το δίκτυο μεταφορών υφίσταται σοβαρή πίεση σε περιόδους ακραίας ζέστης… οι σιδηρόδρομοι δεν μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών», δήλωσε η επικεφαλής της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού Βαλερί Πεκρές, τονίζοντας ότι «γι’ αυτό και συμβουλεύουμε όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους, ιδίως τα ευάλωτα άτομα, καθώς και όσους έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι να το πράξουν».

Νεκροί στη Γερμανία

Η Γερμανία κατέγραψε απότομη αύξηση των πνιγμών κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν πέντε θανάτους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δύο άνδρες ηλικίας 20 και 22 ετών πνίγηκαν σε λίμνες της Βαυαρίας, ενώ μια 79χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Βαλτική Θάλασσα. Άλλα θανατηφόρα ατυχήματα κατά την κολύμβηση σημειώθηκαν σε λίμνες του Βρανδεμβούργου και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η αστυνομία ανέφερε τη Δευτέρα ότι αρκετοί επιβάτες που υπέστησαν θερμοπληξία έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης την προηγούμενη ημέρα, αφού το αεροπλάνο τους παρέμεινε ακινητοποιημένο για περισσότερο από μία ώρα στον χώρο στάθμευσης πριν από την απογείωση.

Συναγερμός και σε Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο

Την ίδια ώρα, σχεδόν όλη η Ισπανία βρισκόταν σε κατάσταση επιφυλακής λόγω καύσωνα, με περιοχές στο νότο και το βορρά της χώρας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς ένα κύμα καύσωνα πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις — προειδοποίηση για «εξαιρετικό κίνδυνο» — για περιοχές γύρω από τη νότια πόλη της Κόρδοβα, τη βόρεια πόλη του Μπιλμπάο και τμήματα της βόρειας περιφέρειας της Κανταβρίας.

Επίσης, το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας κήρυξε την Τρίτη κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 15 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο και η Ρώμη, και ανέφερε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 16 την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια του κόκκινου συναγερμού —του υψηλότερου επιπέδου— το υπουργείο συμβουλεύει τους πολίτες να τρώνε ελαφριά γεύματα, να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και να ραντίζονται με δροσερό νερό.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ένταση του μεγάλου αυτού κύματος ζέστης μπορεί να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ του 2003. Η θερμοκρασία παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στους 29 βαθμούς. Πρόκειται για «notti tropicali», τροπικές νύχτες κατά τις οποίες, ουσιαστικά, ιδίως σε περιοχές με πυκνή δόμηση, «απελευθερώνεται» η ζέστη που συσσωρεύεται την ημέρα.

Ο καύσωνας στο Βέλγιο προβλέπεται να διαρκέσει μια εβδομάδα με θερμοκρασίες «τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ», προειδοποίησε ο Ντέιβιντ Ντεχενάου, επικεφαλής των προγνώσεων στο μετεωρολογικό ινστιτούτο IRM. Ορισμένα σχολεία μείωσαν τα μαθήματα σε μισή ημέρα.

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