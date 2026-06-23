Πανηγυρισμοί Τραμπ για Ορμούζ: «Πέρασαν 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου – Έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν μέχρι το άπειρο» – Τι λέει η Τεχεράνη

Πανευτυχής ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίτευξη ενδιάμεσης συμφωνίας στην Ελβετία, έκανε ανάρτηση στο Truth Social ότι από το Στενό του Ορμούζ πέρασε αριθμός ρεκόρ βαρελιών πετρελαίου.

«19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έρεαν από το Στενό του Ορμούζ χθες, ένα ρεκόρ όλων των εποχών. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και ο κόσμος είναι ένα πολύ ασφαλέστερο μέρος!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Την ίδια ώρα, το Ομάν και το Ιράν δηλώνουν ότι όλες οι ρυθμίσεις για το Ορμούζ πρέπει να σέβονται πλήρως την κυριαρχία τους.

Συγκεκριμένα, το Ομάν και το Ιράν δήλωσαν ότι όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Στενό του Ορμούζ πρέπει να σέβονται πλήρως τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι μετά από συνομιλίες στο Μουσκάτ, οι δύο χώρες ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το Στενό του Ορμούζ ως ασφαλή, ανοιχτή πλωτή οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και επιβεβαίωσαν τη σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Επιμένει ο Τραμπ ότι συμφωνήθηκε έλεγχος στα πυρηνικά της Τεχεράνης

Σε προηγούμενο μήνυμά του ο Τραμπ ανέφερε ότι «το Ιράν συμφώνησε πλήρως και ολοκληρωτικά στους ελέγχους ανώτατου επιπέδου για τα Πυρηνικά του σε βάθος χρόνου (Μέχρι το Άπειρο!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την “Πυρηνική Εντιμότητα”. Εάν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!».

«Παρά τις διαμαρτυρίες τους και τις ψευδείς δηλώσεις περί του αντιθέτου, σε συνδυασμό με το ασταμάτητο σφυροκόπημα των FakeNews, τα οποία κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να παρουσιάσουν τη Νίκη των ΗΠΑ όσο πιο μικρή και ασήμαντη γίνεται, το Ιράν συμφώνησε πλήρως και ολοκληρωτικά στους ελέγχους ανώτατου επιπέδου για τα Πυρηνικά του σε βάθος χρόνου (Μέχρι το Άπειρο!!!). Αυτό θα διασφαλίσει την “Πυρηνική Εντιμότητα”. Εάν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!



Βάσει αυτού και άλλων σημαντικών παραχωρήσεων που γίνονται από το Ιράν, συμφώνησα να επιτρέψω στο Στενό του Ορμούζ να παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, χωρίς περαιτέρω Ναυτικό Αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στις θέσεις τους σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να επιβληθεί εκ νέου ο Αποκλεισμός, κάτι που σε αυτό το στάδιο φαίνεται εξαιρετικά απίθανο.



Τα Χρήματα ή/και οι Κυρώσεις που αποδεσμεύει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μπαίνουν σε ειδικό καταπιστευματικό λογαριασμό (escrow), ελεγχόμενο από τις Η.Π.Α., και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών εφοδίων, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Καλαμποκιού, του Σιταριού και της Σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς Αγρότες μας. Αυτά είναι πράγματα που το Ιράν έχει απεγνωσμένη ανάγκη. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση και θεωρώ απαραίτητο να βοηθήσουμε, ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά. Οι συνομιλίες εξελίσσονται καλά! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα».

Το Ιράν θα διαχειρίζεται το Ορμούζ, διαμηνύει ο Γκαλιμπάφ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι «η διοίκηση του Στενού του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση». Το Ιράν θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας ανέφερε, και πρόσθεσε: «Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ».

Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη και το Μασκάτ σχημάτισαν κοινή επιτροπή για τη διαχείριση του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Μήνυμα στις ΗΠΑ έστειλε το πρωί της Τρίτης και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του, και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).



«Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους (…) Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων» δήλωσε στο X ο Πεζεσκιάν.

«Οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι. Ο Μπαγκάι χαρακτήρισε τη σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ ως «πολύ περίπλοκη», αλλά πρόσθεσε ότι «οι τελικές διευθετήσεις» θα επιτευχθούν «τις επόμενες ημέρες»

«Δεν υπάρχουν σαφή σχέδια για επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού να επισκεφθούν τις κατεστραμμένες ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν» επανέλαβε ο Μπαγκάι.

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