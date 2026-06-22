Τραμπ: Το Στενό του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτό

Στα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι η κατάσταση στην περιοχή εξελίσσεται «πολύ καλά», ενώ τόνισε πως το στρατηγικής σημασίας πέρασμα είναι πλέον «εντελώς ανοιχτό».

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει την Τεχεράνη για μία ακόμη φορά ότι «αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί να κάνω», προσθέτοντας ότι «εφόσον το Ιράν μας σέβεται, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα πρόβλημα».

Trump on Iran:



As long as they respect us—I don't want to use the word "fear" because it's inappropriate—as long as they respect us, we're not going to have any trouble.



We have total control of the strait. pic.twitter.com/agZ6cIo1XP — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Αντίστοιχες δηλώσεις για τα Στενά του Ορμούζ έγιναν και από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε επισημάνει νωρίτερα ότι «θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για να διατηρήσουμε ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ. Είναι ανοιχτό», ενισχύοντας την εικόνα αποκλιμάκωσης γύρω από τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, από ιρανικής πλευράς, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ γνωστοποίησε ότι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, με στόχο την αποφυγή εντάσεων, συγκρούσεων και παρεξηγήσεων.

Σημειώνεται ότι, σε άλλο σημείο των δηλώσεών του από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι «τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων. Τα τρόφιμα αυτά θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες».

Αντικρουόμενες δηλώσεις για τα πυρηνικά

Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ωστόσο, κινήθηκαν οι αναφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Με αφορμή δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία το Ιράν συμφώνησε να δεχτεί επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε με ανάρτησή του ότι η ιρανική πλευρά θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η «πυρηνική διαφάνεια».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών και στρατηγικών του εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η “πυρηνική διαφάνεια” για πολλά χρόνια στο μέλλον».

Ωστόσο, η εικόνα αυτή αμφισβητήθηκε άμεσα από την Τεχεράνη. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, διευκρίνισε ότι στις συνομιλίες της Ελβετίας δεν έγινε συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι η χώρα του δεν αποδέχθηκε «καμία νέα δέσμευση».

Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, το ζήτημα δεν τέθηκε στο τραπέζι, ούτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με τους μεσολαβητές κατά τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

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Τραμπ: Η Τεχεράνη θα δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα











