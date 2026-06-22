Επιμένει ο Νετανιάχου ότι ο ισραηλινός στρατός έχει «πλήρη ελευθερία κινήσεων» στον νότιο Λίβανο

«Πλήρη ελευθερία κινήσεων» για την εξάλειψη κάθε απειλής στον νότιο Λίβανο έχει ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Χ ανέφερε χαρακτηριστικά: «οι οδηγίες μου, κι αυτές του υπουργού Άμυνας, είναι σαφείς και δεν έχουν αλλάξει: Οι μαχητές μας στον νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ».

Netanyahu:



The directive from me and the Minister of Defense to the IDF is clear and has not changed: Our forces in southern Lebanon have full freedom of action to thwart any direct or emerging threat against them or against the residents of the north. The IDF faces no… pic.twitter.com/YxeZk45Zae — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά τη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, «προκειμένου να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Η Τεχεράνη θα δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα

Γαλλία: Η νύχτα της μουσικής μετετράπη σε εφιάλτη – Μαχαιρώματα, καταγγελίες βιασμών και εκατοντάδες συλλήψεις (Videos)

CNN: Το Ιράν δείχνει στον Τραμπ πόσο δύσκολη θα είναι η επίτευξη ειρήνης













