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22.06.2026 20:55

Επιμένει ο Νετανιάχου ότι ο ισραηλινός στρατός έχει «πλήρη ελευθερία κινήσεων» στον νότιο Λίβανο

22.06.2026 20:55
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«Πλήρη ελευθερία κινήσεων» για την εξάλειψη κάθε απειλής στον νότιο Λίβανο έχει ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Χ ανέφερε χαρακτηριστικά:  «οι οδηγίες μου, κι αυτές του υπουργού Άμυνας, είναι σαφείς και δεν έχουν αλλάξει: Οι μαχητές μας στον νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά τη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, «προκειμένου να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους».

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