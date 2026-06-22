Συνεχίζεται η οργή στην Αλβανία για το σχέδιο Κούσνερ: Διαδηλωτές γκρέμισαν εργοτάξιο (Video)

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία απέναντι στο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ. Το μεσημέρι της Δευτέρας, 22/6, ομάδα εξοργισμένων πολιτών κατεδάφισε μικρό εργοτάξιο που είχε εγκατασταθεί πριν από λίγες ημέρες σε σημείο επίβλεψης του αμερικανικού πρότζεκτ.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία της χώρας, ότι επωφελείται οικονομικά εις βάρος των πολιτών. Όπως καταγγέλλουν, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της επένδυσης θα καταλήξει σε πολιτικά πρόσωπα και σε κύκλους οικονομικά ισχυρών που συνδέονται με τη διαφθορά.

Στο στόχαστρο των διαμαρτυρόμενων βρίσκονται τόσο ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, όσο και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πολλοί Αλβανοί οδηγήθηκαν στη μετανάστευση, την ώρα που εκτάσεις που ανήκαν στις οικογένειές τους εδώ και γενιές τίθεται υπό εκμετάλλευση από τους πολιτικούς.

Παράλληλα, όσοι αντιτίθενται στην επένδυση εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαφάνεια του εγχειρήματος και προειδοποιούν για ενδεχόμενες συνέπειες στο ευαίσθητο οικοσύστημα της Σβέρνιτσα, περιοχής που βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας, έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Αλβανίας. Επιπλέον, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν δίνει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

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