search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 22:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 20:52

Συνεχίζεται η οργή στην Αλβανία για το σχέδιο Κούσνερ: Διαδηλωτές γκρέμισαν εργοτάξιο (Video)

22.06.2026 20:52
albania

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία απέναντι στο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ. Το μεσημέρι της Δευτέρας, 22/6, ομάδα εξοργισμένων πολιτών κατεδάφισε μικρό εργοτάξιο που είχε εγκατασταθεί πριν από λίγες ημέρες σε σημείο επίβλεψης του αμερικανικού πρότζεκτ.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία της χώρας, ότι επωφελείται οικονομικά εις βάρος των πολιτών. Όπως καταγγέλλουν, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της επένδυσης θα καταλήξει σε πολιτικά πρόσωπα και σε κύκλους οικονομικά ισχυρών που συνδέονται με τη διαφθορά.

Στο στόχαστρο των διαμαρτυρόμενων βρίσκονται τόσο ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, όσο και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πολλοί Αλβανοί οδηγήθηκαν στη μετανάστευση, την ώρα που εκτάσεις που ανήκαν στις οικογένειές τους εδώ και γενιές τίθεται υπό εκμετάλλευση από τους πολιτικούς.

Παράλληλα, όσοι αντιτίθενται στην επένδυση εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαφάνεια του εγχειρήματος και προειδοποιούν για ενδεχόμενες συνέπειες στο ευαίσθητο οικοσύστημα της Σβέρνιτσα, περιοχής που βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας, έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Αλβανίας. Επιπλέον, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν δίνει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Η νύχτα της μουσικής μετετράπη σε εφιάλτη – Μαχαιρώματα, καταγγελίες βιασμών και εκατοντάδες συλλήψεις (Videos)

CNN: Το Ιράν δείχνει στον Τραμπ πόσο δύσκολη θα είναι η επίτευξη ειρήνης

Στη Γάζα στηρίζουν Εθνική Ισπανίας και υπάρχει λόγος: «Είμαστε περήφανοι για όσους στάθηκαν στο πλευρό μάς»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argentina-austria-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αυστρία 2-0 – Πρόκριση η Αργεντινή, ρεκόρ ο Μέσι

ekav_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνέβη κι αυτό: Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 

citroen formua E – new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας για την ομάδα Citroën Racing Formula E

K. Κουβαράς
BUSINESS

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής της ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

pierrakakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 22:09
argentina-austria-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή – Αυστρία 2-0 – Πρόκριση η Αργεντινή, ρεκόρ ο Μέσι

ekav_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνέβη κι αυτό: Ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 

citroen formua E – new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας για την ομάδα Citroën Racing Formula E

1 / 3