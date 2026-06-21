Συνεχίζεται η «επανάσταση των Φλαμίνγκο»: Νέες ογκώδεις διαδηλώσεις κατά Ράμα για το τουριστικό σχέδιο Κούσνερ (Photos)

Χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν νέο δυναμικό παρών, στα Τίρανα, σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων ενάντια στο τουριστικό σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ.

Κρατώντας χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, οι διαδηλωτές βγήκαν ξανά, το Σάββατο, στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για πολυτελές ξενοδοχείο στον υδροβιότοπο που ζουν και αναπαράγονται τα συγκεκριμένα πουλιά.

Ορισμένοι διαδηλωτές βρέθηκαν στο κτήριο των γραφείων του αλβανού πρωθυπουργού, που επιμένει στην υλοποίηση του έργου, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση», «Ακυρώστε το έργο», «Ράμα, φύγε», «Ράμα non grata».

Οι διαδηλωτές διαμήνυσαν πως θα παραμείνουν στους δρόμους έως ότου παραιτηθεί ο Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα έργα που σχεδιάζονται στις αλβανικές ακτές.

«Δεν είμαστε εναντίον της ανάπτυξης της χώρας, είμαστε εναντίον της αλαζονείας και της έλλειψης διαφάνειας που περιβάλλει τα έργα που επηρεάζουν τις ζωές μας», δήλωσε μια διαδηλώτρια, η Άλμα, φοιτήτρια στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

«Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό το έργο, αλλά και στον ισχύοντα νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές, ο οποίος ανοίγει το δρόμο για άλλα έργα σε άλλες περιοχές που αποτελούν προστατευόμενες περιοχές», δήλωσε ο βιολόγος Τζεμάλ Τζέρι στο AFP.

Πριν από τη διαδήλωση της Παρασκευής, η αστυνομία ανέφερε ότι 27 άτομα είχαν κατηγορηθεί για «καθοδήγηση» διαδηλωτών εκτός των εγκεκριμένων οδών κατά τη διάρκεια μιας πορείας που πραγματοποιήθηκε στη πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατηγορήθηκαν για «πράξεις που υπονομεύουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια», ανέφερε η αστυνομία.

«Δεν παραιτούμαι»

Ο Ράμα, ο οποίος παρέμεινε αταλάντευτος καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδηλώσεων, δήλωσε σε συνεδρίαση του κόμματός του νωρίτερα το Σάββατο ότι δεν θα παραιτηθεί.

Ισχυρίστηκε ότι η εμπλοκή του Κούσνερ, και όχι οι ανησυχίες για το ίδιο το έργο, ήταν αυτή που τροφοδοτούσε τις διαδηλώσεις. «Ο κόσμος δεν ξύπνησε λόγω της τύχης της Νάρτα, αλλά λόγω του ονόματος του Κούσνερ και της σκιάς του Τραμπ», είπε.

Το κύμα των διαδηλώσεων πυροδοτήθηκε όταν εμφανίστηκαν συρματοπλέγματα και μπουλντόζες σε μια ήσυχη παραλία στην παράκτια περιοχή της Σβέρνιτσα, εντός της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τίρανα.

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