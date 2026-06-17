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17.06.2026 23:23

Αλβανία: Διώξεις σε βάρος διαδηλωτών που αντιδρούν στο τουριστικό σχέδιο Κούσνερ

17.06.2026 23:23
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Τουλάχιστον 35 διαδηλωτές κατηγορούνται για τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου που οδηγεί από τα Τίρανα στο αεροδρόμιο της αλβανικής πρωτεύουσας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας το βράδυ της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αλβανική αστυνομία.

Στο πλαίσιο κινητοποίησης την Κυριακή, όπως κάθε μέρα από τις 30 Μαΐου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σχέδιο ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος – το οποίο συνδέεται με την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ –, ορισμένοι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία και κατέληξαν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο.

«Ύστερα από έρευνες των δικαστικών αρχών σχετικά με τους αποκλεισμούς δρόμων στα Τίρανα από διοργανωτές (των κινητοποιήσεων) και διαδηλωτές (…) κινήθηκαν διώξεις σε βάρος 16 πολιτών», σύμφωνα με δελτίο Τύπου, στο οποίο επισημαίνεται πως άλλοι 19 άνθρωποι έχουν ήδη κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση και δύο εξακολουθούν να αναζητούνται.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε και απόψε, χωρίς όμως να προκληθούν επεισόδια.

Οι διαδηλωτές έχουν προαναγγείλει πως σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους – μεταξύ αυτών η ακύρωση του έργου ανέγερσης του τουριστικού συγκροτήματος, η κατάργηση του νόμου για τους στρατηγικούς επενδυτές, ο σεβασμός των προστατευόμενων περιοχών και η παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

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