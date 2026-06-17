Τραμπ για Ιράν και Νετανιάχου: «Είπα στον Μπίμπι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν να ρίξουν ένα πυρηνικό όπλο στο κέντρο του Ισραήλ»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκε από τη σύνοδο της G7, υποστηρίζοντας ότι ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πως το Ισραήλ θα έπρεπε να βλέπει θετικά τη συμφωνία με το Ιράν. Όπως ανέφερε, μέσω της συμφωνίας περιορίζεται ο κίνδυνος η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε μέρος των συνομιλιών του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν απαντά σε ένα κεντρικό ζήτημα ασφάλειας για το Τελ Αβίβ, όπως το αντιλαμβάνεται η Ουάσινγκτον.

«Είπα στον Μπίμπι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν να ρίξουν ένα πυρηνικό όπλο στο κέντρο του Ισραήλ», δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του Νετανιάχου.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι υπενθύμισε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό το βασικό αίτημα που, όπως είπε, διαχρονικά έθετε η ισραηλινή πλευρά.

«Σκέψου το, Μπίμπι. Το σημαντικότερο πράγμα που ζητούσες ήταν αυτό», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Επομένως, πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει θετικά τη συμφωνία.

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τα οποία η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στη συμφωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι η συμφωνία περιορίζεται ουσιαστικά στη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, χωρίς να συνοδεύεται από άμεσες επιπλέον παραχωρήσεις από την ιρανική πλευρά.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι το Ιράν θα προσέλθει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων μέσα στους επόμενους δύο μήνες, με στόχο την εξέταση πρόσθετων όρων και πιθανών υποχωρήσεων στο πλαίσιο μιας οριστικής συμφωνίας.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η Τεχεράνη αναμένεται να επωφεληθεί από σημαντική χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων, εξέλιξη που προκαλεί προβληματισμό σε τμήματα της ισραηλινής κυβέρνησης και του αμυντικού επιτελείου.

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαδικασία σταδιακής άρσης των αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, επαναφορά της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, και δρομολόγηση του νέου γύρου διαπραγματεύσεων εντός χρονικού ορίζοντα 60 ημερών.

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