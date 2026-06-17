Ισπανία: Ισχυρή καλοκαιρινή καταιγίδα «βύθισε» δρόμους και επιχειρήσεις σε λίγα λεπτά – Κινδύνευσαν πολίτες (Photos/Videos)

Σκηνικό χάους κατεγράφη στη Χαέν, στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας, όταν ισχυρή καταιγίδα με έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε χειμάρρους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι ροές νερού παρέσυραν πεζούς, ενώ αρκετά οχήματα εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένους χώρους στάθμευσης, την ώρα που οι Αρχές δέχονταν δεκάδες αιτήματα για βοήθεια.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, το βράδυ της Τρίτης, 16/6, η πόλη βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις πιο ισχυρές θερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να καταγραφούν εικόνες πανικού.

Buckle up! It's going to get much, much worse.



This was Jaén in Andalusia, Spain yesterday… pic.twitter.com/hnLlY1VJYZ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 17, 2026

Η έντονη βροχή συνδυάστηκε με χαλάζι, αιφνιδιάζοντας όσους κινούνταν στους δρόμους ή βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους αναψυχής, όπως καφέ και μπαρ, όπου λίγες ώρες νωρίτερα επικρατούσαν καλοκαιρινές συνθήκες.

Οπτικό υλικό που τραβήχτηκε γύρω στις 20:00 δείχνει πολίτες να καλούν σε βοήθεια την ώρα που παρασύρονται από τα ορμητικά νερά και δυσκολεύονται να σταθούν όρθιοι.

🚨 Un hombre arrastrado por el agua en la calle Doctor Civera hasta San Clemente, en Jaén. Más de 50 l/m² caídos en apenas una hora esta noche con aviso naranja activo. Las calles de la capital, convertidas en torrentes.



#Jaén #Tormenta #Inundaciones #AvisoNaranja… pic.twitter.com/S38Ar0eRIw June 16, 2026

Σε ένα από τα περιστατικά, άνδρας παρασύρεται στο σημείο μεταξύ των οδών Calle Doctor Civera και San Clemente, ενώ σε άλλο βίντεο άτομο φαίνεται να κινείται μέσα σε πλημμυρισμένο δρόμο δίπλα σε παρκαρισμένο όχημα, με την εικόνα να παραπέμπει σε ποτάμι.

Πλημμύρισαν πάρκινγκ και δρόμοι – 110 κλήσεις σε μία ώρα δέχτηκαν οι Αρχές

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, με το Parking de la Constitucion να πλημμυρίζει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το νερό εισήλθε στον χώρο με μεγάλη ορμή, φτάνοντας σε επίπεδα που κάλυψαν πλήρως οχήματα στο εσωτερικό του γκαράζ.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που προκάλεσε φθορές σε εξωτερικές επιφάνειες, ανασηκώνοντας πεζοδρόμια και μετατρέποντας σε επικίνδυνες ζώνες τις υπαίθριες εγκαταστάσεις καταστημάτων εστίασης.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προχώρησε σε αναβάθμιση του επιπέδου συναγερμού σε πορτοκαλί για την περιοχή, καθώς η χαλαζόπτωση και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν αιφνιδιασμό σε κατοίκους και εργαζόμενους που επέστρεφαν στις οικίες τους.

Heavy flooding due to extreme rainfall in Jaén, Andalusia, Spain 🇪🇸 (16.06.2026) pic.twitter.com/hvsmM5O3cr — Disaster News (@Top_Disaster) June 16, 2026

Παρά το μικρό χρονικό διάστημα διάρκειας της καταιγίδας, περίπου 20 λεπτών, σημειώθηκαν σοβαρές επιπτώσεις στην πόλη και τις γύρω περιοχές. Περίπου 50 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν μέσα σε μία ώρα, ενώ σύμφωνα με το δίκτυο Andalucia Meteo (AMETSE) η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια που μέσα σε 15 λεπτά έπεσαν 32 χιλιοστά βροχής.

Jaén in Andalusia, Spain today…🌊



📹 Endica Jaén pic.twitter.com/SOd39eJexQ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 16, 2026

Η απότομη εισροή υδάτων προκάλεσε δυσλειτουργίες στο αποχετευτικό σύστημα, με νερά να εκτοξεύονται από φρεάτια και υπόγειες αποχετεύσεις, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στους δρόμους.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική δέχθηκαν συνολικά 110 κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια, γκαράζ και άλλους χώρους, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, συνέστησαν στους οδηγούς να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους όταν το νερό υπερβεί το ύψος των αξόνων των τροχών.

Επικαιροποιημένες προειδοποιήσεις και εξάπλωση του φαινομένου

Την ίδια ώρα, κίτρινες προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες παραμένουν ενεργές σε ολόκληρη την επαρχία της Χαέν και επεκτείνονται προς την κοιλάδα του Γουαδαλκιβίρ, καλύπτοντας Κόρδοβα και Σεβίλλη. Αντίστοιχα μέτρα ισχύουν για τη Γρανάδα και τη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία.

Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται επίσης περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, κυρίως στη Γαλικία και κοντά στην Πονφεράδα της επαρχίας Λεόν, λόγω αυξημένης καταιγιδικής δραστηριότητας.

Πρώτη μεγάλη θερινή κακοκαιρία της χρονιάς

Οι συγκεκριμένες καταιγίδες χαρακτηρίζονται ως τα πρώτα εκτεταμένα θερινά φαινόμενα έντονου χαρακτήρα για το 2026 στην Ισπανία. Οι τοπικές Αρχές επισημαίνουν ότι δεν αποκλείονται νέες ισχυρές τοπικές βροχοπτώσεις και καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές ενημερώσεις.

Παρά τις εκτεταμένες εικόνες καταστροφής, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί, ούτε μεγάλες ζημιές σε κτίρια.

Το περιστατικό σημειώνεται περίπου έναν μήνα μετά από αντίστοιχα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν πλήξει περιοχές της Μούρθια, στη νότια Ισπανία.

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