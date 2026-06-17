Axios: ΗΠΑ και Ιράν συζητούν την επιτάχυνση της υπογραφής της συμφωνίας, ακόμη και σήμερα

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι μεσολαβητές συζητούν την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης εξ αποστάσεως ήδη από την Τετάρτη, αντί της αυτοπρόσωπης την Παρασκευή, σύμφωνα με διπλωμάτη μιας από τις μεσολαβούσες χώρες και μια δεύτερη πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Εάν συμβεί αυτό, το Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, τα μέρη της συμφωνίας που αφορούν το Στενό του Ορμούζ θα τεθούν σε ισχύ και οι ΗΠΑ ενδέχεται τελικά να δημοσιεύσουν το κείμενο της συμφωνίας.

Η διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι συζητήσεις σχετικά με την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούσαν στο άνοιγμα του στενού νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς και τα δύο μέρη συμφωνούσαν σε αυτό το θέμα.

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο να δημοσιεύσει το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας.

Η πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ήταν αυτό που απαίτησε να μην δημοσιευτεί το κείμενο μέχρι την επίσημη υπογραφή και αρνήθηκε ότι ο Λευκός Οίκος ανταποκρινόταν στις πολιτικές πιέσεις.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με τη μετατόπιση της υπογραφής.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σύμφωνα με το Axios, ακόμα κι αν αλλάξει ο χρόνος, η συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ανέφεραν οι πηγές.

Αναμένεται να συζητήσουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Κυριακή από τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Βανς και τον Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, διπλωματική πηγή ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί τέτοια υπογραφή.

Κατά άλλη πηγή, η υπογραφή της έχει γίνει και ότι αυτή θα ήταν μια «δεύτερη υπογραφή». Δεν είναι σαφές γιατί είναι απαραίτητες δύο υπογραφές.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει από την Κυριακή ότι το άνοιγμα του στενού από το Ιράν και η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, μετά την επίσημη τελετή υπογραφής.

Αυτό θα μετατεθεί εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή.

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